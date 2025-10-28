Alcaldes de Utiel y Catarroja piden formar en emergencias a responsables públicos y normativa especial de reconstrucción

Los alcaldes de Utiel, Ricardo Gabaldón, y Catarroja, Lorena Silvent, en una mesa redonda en La Nau de la UV sobre lecciones de la dana - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de dos de las localidades más afectadas por la dana, Ricardo Gabaldón de Utiel y Lorena Silvent de Catarroja (Valencia), han compartido este martes su balance un año después de la dana y sus peticiones, entre ellas que se imparta formación en emergencias a los responsables públicos o que se habilite un marco normativo extraordinario para la reconstrucción que agilice la contratación pública.

Ambos dirigentes municipales han compartido un coloquio en el el seminario 'Lecciones aprendidas tras la dana de Valencia: luces, sombras y recomendaciones', una jornada organizada por la Cátedra de Cambio Climático, Territorio y Riesgos Ambientales en el Mediterráneo de la UV.

El alcalde de Utiel (PP) ha recordado que solicitó la movilización de la UME tanto a través de la delegada del Gobierno como de la Generalitat y se atendió la solicitud, pero cuando a las 16 horas ya estaba cerca de Utiel no pudo acceder al municipio. "Nos tuvimos que valer entre nosotros", ha comentado.

Gabaldón ha explicado que en Utiel ven "día tras día el desastre" que ocasionó la dana, y ha destacado que la "primera lección" es la que dio la ciudadanía voluntaria al acudir a ayudar a los municipios. "Si la ciudadanía lo hizo, las administraciones estamso obligadas a colaborar" y seguir el "camino que los ciudadanos nos enseñaron".

El primer edil ha echado en falta no haber recibido formación sobre cómo actuar ante emergencias de este tipo y ha apostado por que se imparta a "todos los responsables políticos". "Nosotros actuamos por instinto", se cancelaron las clases desde las 07.00 horas de la mañana y se empezaron a tomar medidas. "Si no la adoptamos, no habríamos tenido tiempo de adoptar ninguna más", ha explicado. Del mismo modo, también ha defendido que se imparta formación e información a la ciudadanía y a alumnado en los centros educativos.

Por otro lado, ha señalado la importancia de contar con planes de emergencia municipales actualizados. "En eso estamos trabajando todos los ayuntamientos en planes de respuesta, en hacer simulacros, lo que pasa es que ahora vamos desbordados", ha explicado, antes de detallar que en el consistorio están trabajando en las memorias a entregar al Gobierno central para las ayudas. "Entre medias tenemos que pensar que vienen las lluvias otra vez, que hay que limpiar alcantarillados, que están mal. El día tiene 24 horas y tenemos los recursos humanos que tenemos", ha indicado.

Para Gabaldón, hay que "mejorar todo", en primer lugar la comunicación "en sentido amplio", incluyendo la comunicación de las alertas y la coordinación "leal" de ayuntamientos, gobierno autonómico, estatal y Europa, que "también tiene que colaborar".

Además, ha subrayado que se debe "abordar de una vez por todas el problema de inundabilidad de Utiel. "Necesitamos la ayuda de las administraciones, estamos en conversación con la CHJ", ha comentado.

Igualmente, ha apuntaod la necesidad de "agilizar los procedimientos". "Es una lástima que tanto Catarroja como Utiel tengamos una cantidad de dinero para hacer obras, inversiones, para reconstruir nuestra ciudad, y hayamos podido utilizar muy poco un año después. Para nosotros es lapidario, es una losa que llevamos día a día", ha lamentado

"PARA NADA HAY NORMALIDAD"

Por su parte, Lorena Silvent (PSPV) ha explicado que en Catarroja, aunque había un plan contra estas emergencias, "no servía para nada en ese momento, porque los avisos a la ciudadanía estaban previstos en una megafonía con un coche. No se podía circular. Las telecomunicaciones caen. No se puede acceder a los rescates. La actuación fue de la ciudadanía. Los rescates en Catarroja fueron de la ciudadanía. La Policía Local y Protección Civil acudió a tres domicilios".

La alcaldesa ha señalado que, un año después, ni en Catarroja ni en el resto de municipios "para nada hay una normalidad, hay una nueva realidad" de ascensores todavía inoperaticos y personas que no pueden salir de sus casas sin ayuda. Un vecindario, ha explicado, que "no sabe dónde socializar" sin la escuela de adultos, "sin un parque agradable", con los niñis en auals prefabricadas.

Silvent ha puesto el foco en el trabajo junto con el Colegio de Psicólogos para "poder llegar a todas las personas". Ha explicado que continúa la retirada de escombros, la limpueza de trasteros y la inoperancia en los garanjes, que no permiten recuperar las aceras y generan problemas de convivencia.

"Paralelamente, tenemos que estar preparando todas estas intervenciones cuando un ayuntamiento es que nunca ha hecho una macro obra de este nivel", ha explicado Silvent, que precisa que se tendrá que renovar todo el sistema de alcantarillado por 70 millones de euros y será una actuación "incompatible con la vida diaria".

La responsable municipal teme que, según los recursos de cada ayundamiento, haya "ciudadanos de primera y de segunda". "Si no damos instrumentos jurídicos que ayuden, vamos a reucperarnos igual de mal que veníamos", ha advertido Silvent. También ha pedido una participación activa de la ciudadanía en la gobernanza, como ocurre con los Comités Locales de la Reconstrucción.

La alcaldesa de Catarroja ha incidido en la necesidad de abordar la reconstrucción con "visión territorial", de área metropolitana y de cuenca hidrográfica.

Y ha hecho hincapié también en la necesidad de diseñar un marco normativa extraordinario para la reconstrucción. El "esfuerzo sobrenatural" de todas las administraciones "no es suficiente" ante la magnitud del daño. Ha pedido un plan de contratación donde todo lo que tenga que ver con los proyectos recogidos en las memorias administrativas para la reconstrucción se tramite por la vía de emergencia.

También ha señalado que es necesaria la colaboración público-privada pero que "tiene que estar regulada", y ha advertido que ya hay "carencia de materiales porque las empresas no saben ni cómo ni cuándo ni qué tienen que hacer".