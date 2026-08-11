Alcoi, Ibi y Villena trabajan para restablecer la "normalidad" tras los reventones húmedos

ALICANTE, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Ayuntamientos de Alcoi y Villena (Alicante) se encuentran en proceso de restablecer la "normalidad" en ambos municipios tras las tormentas, reventones húmedos y fuertes rachas de viento registrados en la tarde del lunes que dejaron desperfectos materiales y obligaron a los bomberos a realizar numerosas intervenciones.

El fenómeno meteorológico provocó rachas de viento de hasta 176 kilómetros por hora (km/h) en Villena --en la sierra-- y por encima de los 120 km/h en el caso del municipio de Alcoi, con una caída de las temperaturas desde los 33 hasta los 17 grados en cuestión de "pocos minutos".

Esta tormenta ha generado "numerosos desperfectos materiales" en diversos puntos del núcleo urbano de Alcoi, cuyo equipo de gobierno, ante la previsión de estas condiciones adversas, ya había emitido avisos para alertar del "peligro" y había ordenado la suspensión de toda la actividad al aire libre, con el cierre preventivo de las piscinas municipales, según ha señalado el consistorio en un comunicado.

Según el Ayuntamiento, este tipo de episodios "violentos y repentinos" se enmarcan en "la nueva realidad climática que afecta de manera directa a la cuenca mediterránea" y en los que el calentamiento progresivo de la atmósfera y del agua del mar "actúa como combustible para la formación de tormentas convectivas de alto impacto", como los reventones térmicos.

Durante toda la tarde y noche, los equipos de emergencia y mantenimiento han llevado a cabo actuaciones para atender todas las incidencias. En este sentido, el alcalde de Alcoi, Toni Francés, ha resaltado que se han enfrentado a "un fenómeno extraordinario", una muestra "evidente" de cómo afecta el cambio climático.

El primer edil ha agradecido la "rápida" intervención tanto de los cuerpos de seguridad como del personal técnico y las brigadas municipales, que han trabajado "intensamente" para que la ciudadanía sufra de "la menor forma posible" las consecuencias de esta tormenta.

Además, ha apuntado que el objetivo principal es "la protección de las personas y la recuperación de la vía pública", por lo que ha pedido "paciencia" a los vecinos durante los días que duren los trabajos de adecuación.

ÁRBOLES Y RAMAS

Una de las consecuencias "más visibles" del temporal ha sido la caída de árboles y grandes ramas, que ha afectado a la mayor parte de las zonas verdes. Por ello, todos los parques permanecerán cerrados durante los próximos días hasta que se certifique "la ausencia de peligro", con el fin de facilitar las tareas de retirada.

Los desperfectos en el arbolado se han localizado en espacios como La Glorieta, la plaça Ramón y Cajal, el carrer Músic Gonçal Blanes, Cantagallet, la Avinguda d'Elx, el carrer Alacant, Isabel II, el carrer Fontanella, el Camí Vell de Batoi, Mestre José Ribera Montes, El Romeral, el entorno del colegiO San Vicente de Paúl, la zona del río, la Font de l'Horta, la parte baja del passeig del Viaducte, el parc de la Zona Nord, la Avinguda Hispanitat, la Avinguda Andalusia, Serelles, Font Dolça, el parque Reis Mags, el Parterre y Emili Sala, entre otras localizaciones.

Además, el viento también ha afectado "gravemente" al suministro y el cableado. Se han registrado problemas en el tendido eléctrico de Batoi, el Pont de Sant Roc, el Pont de Sant Jordi, Mestre José Ribera Montes, un semáforo de la Avinguda País Valencià, Isabel la Catòlica, Enginyer Cort Merita, la Avinguda d'Elx, el acceso a Santiago Payá, calle València, Pintor Sala y el acceso al colegio San Vicente de Paúl, donde la caída de una línea de Iberdrola obligó a centrar los esfuerzos para eliminar cualquier riesgo.

Asimismo, el desprendimiento de tejas en edificios de la calle Sabadell y Arquebisbe Doménech provocó daños en vehículos estacionados, con una cifra de unos diez coches afectados en toda la ciudad, según ha cuantificado la Policía Local.

También ha caído un muro en la estación de autobuses, lo que ha obligado a cortar un carril, mientras que en la calle Gabriel Miró se cortó momentáneamente el tráfico por el peligro de caída de la cubierta de una terraza de un ático, una incidencia resuelta gracias a la actuación conjunta de los bomberos y el propietario. No obstante, el consistorio ha asegurado que no ha habido ninguna persona herida.

En el ámbito de la limpieza urbana y la recogida de basura, la empresa adjudicataria ya ha reubicado los contenedores desplazados por las ráfagas y ha iniciado este martes un dispositivo especial de limpieza en las calles.

PISCINAS MUNICIPALES

En cuanto a las piscinas municipales, las de José Trenzano y Batoi han abierto con normalidad a las 10.00 horas y se espera que la instalación de Caramanxel pueda abrir a lo largo del día, cuando se restablezcan los accesos.

La situación en la piscina de San Vicente de Paúl es "más compleja", a causa del entorno, mientras que en el Preventori el agua "no está en condiciones para el baño".

Para subsanar el impacto en el medio natural, el Ayuntamiento prevé habilitar una partida económica especial de cara al otoño para reponer los alcorques y todo el arbolado dañado, con soluciones estructurales que garanticen "la calidad de vida de toda la ciudadanía frente a los futuros retos meteorológicos".

DAÑOS EN VILLENA

De otro lado, el Ayuntamiento de Villena ha asegurado que las brigadas municipales están en proceso de recuperar la normalidad tras la tormenta, que ha provocado la caída de ramas, el desplome de algún árbol, daños en una línea de alta tensión y desperfectos en viviendas particulares.

Desde la noche de este lunes, las brigadas municipales de mantenimiento y obras, junto al personal de limpieza y recogida de basuras, han intensificado las tareas de reparación, retirada de ramas y otros elementos causados por la tormenta de lluvia y viento para restablecer el tránsito y garantizar la seguridad, según ha informado el consistorio a través de un comunicado.

Mientras duren estas tareas, el Ayuntamiento ha decidido mantener cerrados los parques y jardines, así como otras instalaciones hasta revisar el arbolado y el resto de elementos o mobiliario urbano que pudiera suponer un riesgo para la ciudadanía.

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, ha pedido "prudencia y paciencia", a la vista de que muchas instalaciones públicas mantendrán el cierre como medida de precaución, al menos hasta que haya una revisión de su estado y las condiciones climatológicas no vuelvan a suponer ningún riesgo.

En Ibi, las calles han vuelto a la normalidad tras el episodio meteorológico de este lunes, que provocó cerca de 50 incidencias. El consistorio ha agradecido la colaboración de los efectivos de emergencia, especialmente a las dos patrullas de la Policía Local que estuvieron en la calle junto a dos equipos de la Brigada de Obras Municipal, Bomberos y efectivos de la Guardia Civil.

Los efectivos pudieron solucionar la mayor parte de incidencias registradas, sin lamentar daños personales, como la caída de árboles y ramas, tapas de alcantarilla fuera de su lugar o, incluso, el rescate de algunas personas en la partida de Santa María que habían quedado atrapadas por la caída de un árbol que impedía el paso, según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.