Álex Ubago aterrizará el 10 de diciembre de 2026 en el Roig Arena con su gira 'Qué pides tú?'

VALÈNCIA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Álex Ubago actuará en el Auditorio Roig Arena de València el 10 de diciembre de 2025, dentro de su gira '¿Qué pides tú?', el nombre del disco que lanzó hace 25 años el cantautor y que logró un millón y medio de copias vendidas convirtiéndose en uno de los álbumes más destacados de la historia del pop español, anuncia la organización en un comunicado.

Un cuarto de siglo después, Ubago se ha embarcado en una gira mundial junto a su banda para celebrar este aniversario. Lo hará con un repertorio que incluirá todos los temas de su álbum debut como 'A gritos de esperanza', 'Sin miedo a nada', 'Saber que tú', '¿Qué pides tú?' y 'Aunque no te pueda ver', entre otros, que siguen siendo clásicos, así como los grandes éxitos de su carrera.

Las entradas para el concierto de Álex Ubago en el Roig Arena saldrán a la venta este jueves 6 de noviembre, a las 12.00 horas en la web www.roigarena.com.