Alicante agiliza la reurbanización de San Francisco con Nerco como mejor clasificada para ejecutar las obras

Alicante.- Las obras para reurbanizar la calle de las Setas salen a licitación por 112.000 euros

ALICANTE, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante ha clasificado las ofertas presentadas al concurso para la adjudicación de las obras de reurbanización de la calle San Francisco y ha situado a la empresa Nerco Infraestructuras S. L., como la mejor situada para la adjudicación de los trabajos. La licitadora presentó una oferta de 111.150 euros, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Dentro del proyecto se incluye también la restauración y reparación de los elementos ubicados en el vial, como las setas y las casitas, y el plazo de ejecución previsto es de tres meses.

La mejora y adecuación de la conocida como "calle de las Setas" la acordó el equipo de gobierno con el grupo municipal Vox y se incluyó en la tercera modificación de créditos municipal el pasado mes de julio para disponer de los recursos necesarios para poder acometer las obras.

La concejala de Infraestructuras, Cristina García, ya explicó que, con el paso del tiempo y el elevado tránsito de personas, tanto la pintura del suelo como las setas se van deteriorando por lo que "es necesaria esta actuación para recuperar la mejor cara de este emblemático vial y que alicantinos y turistas la disfruten en perfectas condiciones".

Además, el arreglo de la calle San Francisco era una demanda de vecinos y comerciantes después de que la pintura, repasada por última vez en 2020, presentara de nuevo desperfectos.

La actuación aprobada consiste en la adecuación y mejora de la calle San Francisco, así como restauración y reparación de los elementos ubicados en ella. Los trabajos consistirán principalmente en la limpieza y reparación del pavimento por tramos, el pintado de las aceras y centro, así como el desmontaje, restauración y reparación de los elementos de la calle (diez setas y dos casitas) y reposición de los juegos infantiles (dos toboganes).

El primero de los tramos es el más cercano a la plaza Calvo Sotelo con una longitud aproximada de 40 metros y de ahí se continuará en dirección al Portal de Elche.