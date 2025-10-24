Alicante celebra el Día de las Bibliotecas con el lema 'No juzgues un libro por la portada'

ALICANTE, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Alicante celebra este viernes el Día de las Bibliotecas con una experiencia "viviente" en la que una quincena de personas de diferentes colectivos narran sus experiencias vitales y profesionales en la biblioteca central, de Florida-Babel. Durante toda la jornada, por la mañana con estudiantes de institutos y por la tarde abierta al público, se desarrolla esta iniciativa que lleva por lema este año 'No juzgues un libro por la portada'.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha señalado en su visita a la biblioteca central que "esta actividad acerca al público de todas las edades" este espacio y que "es una forma de enriquecerse mutuamente con las experiencias de personas de colectivos diversos y de animar a leer historias con las que aprender y ampliar horizontes porque a través de la lectura se pueden vivir muchas vidas".

Este año han participado en la biblioteca "viviente" un agente de la Unidad Canina de la Policía Local de Alicante, una trabajadora social, una activista gitana, una persona con discapacidad, una escritora, una persona mayor, un agente de la Policía Nacional y una persona del colectivo LGTBI, entre otras. A lo largo de la jornada, han podido dialogar con grupos de estudiantes y vecinos para compartir sus experiencias.