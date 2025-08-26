Alicante prevé que la licitación de gestión del Cetra esté lista en verano de 2026: "No debería dilatarse mucho"

Archivo - Estudio de viabilidad para la remodelación del Cetra, elaborado por Prezero - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante espera que la licitación de la gestión del Centro de Tratamiento de Residuos de Alicante (Cetra) esté "para el verano" de 2026 tras haber aprobado la iniciativa privada de remodelación de Prezero. Los trámites comenzarán cuando se termine de elaborar el anteproyecto, algo que "no debería dilatarse mucho".

Así lo ha subrayado el vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar, en la rueda de prensa tras la junta de gobierno local, al ser preguntado por los plazos al respecto y el inicio de la prórroga del contrato del vertedero, que expira este domingo.

Del mismo modo, ha asegurado que a partir del 31 de agosto el Cetra entrará en una prórroga "permitida por la normativa, en virtud de la cual se seguirá actuando de igual manera".

El vicealcalde ha destacado también que "a finales de julio ya se estaba hablando con la empresa para perfilar los meses que pueda durar la licitación, el trabajo, el importe y todos los servicios que hay que prestar".

En este contexto, Villar ha señalado que al haberse aprobado la iniciativa privada y haberse publicado, "se puede iniciar el procedimiento y estar dentro de una situación legal".

"Lo ideal sería que para el verano del año que viene estuviese, pero con muchísima cautela, porque los plazos de administración son complicados", ha concluido.