Alicante reconoce al cocinero José Manuel Varó, al artista Antonyo Marest y a un hotel por el Día Mundial del Turismo

Alicante reconoce al cocinero José Manuel Varó, al artista Antonyo Marest y a un hotel por el Día del Turismo - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Barcala destaca la importancia de este sector: "Vive el mejor momento de su historia en la ciudad"

ALICANTE, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha reconocido este miércoles la labor y trayectoria del cocinero José Manuel Varó, a título póstumo, la del Hotel Hospes Amérigo y del artista Antonyo Marest con motivo del Día Mundial del Turismo en un acto celebrado en el Salón Azul.

El alcalde de la ciudad, Luis Barcala, ha destacado la importancia del turismo, "que vive el mejor momento de su historia" en la capital alicantina, y su peso en el "proceso de transformación urbana, estructural y social en la que está inmersa Alicante".

El acto institucional ha contado con la presencia de representantes del sector turístico de la ciudad, de Turisme Comunitat Valenciana, del Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, de asociaciones, entidades y empresas turísticas, de la 'bellesa del foc', Adriana Vico, y miembros de la corporación municipal, según ha informado el consistorio en un comunicado.

"El turismo es nuestra esencia y es fuente de riqueza y empleo, nuestra responsabilidad consiste en que se desarrolle de forma sostenible y sostenida en el tiempo", ha argumentado Barcala, quien ha incidido en que "el sector turístico alicantino es del máximo nivel en la prestación de servicios". "Nos hemos convertido en un modelo de referencia", ha sentenciado.

"GRAN MOMENTO"

Por su parte, la concejala de Turismo, Ana Poquet, ha ofrecido los datos "que refrendan el gran momento" que vive el turismo en Alicante: "835.000 huéspedes en nuestros alojamientos reglados de enero a agosto de este año, un 20 por ciento más que al empezar el mandato, 2,2 millones de pernoctaciones, un 80% de ocupación media, un 95% en temporada alta y un 26% de crecimiento del turismo internacional en el primer semestre del año".

Según la edil del área, la aportación al producto interior bruto (PIB) local del sector turístico está en torno al 20%, cinco puntos más que al inicio del mandato. En cuanto al empleo, son 40.000 puestos de trabajo, 40.000 familias alicantinas "que dependen directamente del turismo, también un 20% del total de empleados en la ciudad".

"El empleo turístico ha crecido un 12% en los últimos dos años. La facturación del sector supera los 3.000 millones de euros, un 16% más que al llegar este equipo de gobierno. El gasto medio por turista alcanza los 1.300 euros, un 15% más", ha detallado.

Además, según el Ayuntamiento, los datos de los distintos productos turísticos de la ciudad "no paran de aumentar". Alicante recibirá este año 104 escalas de cruceros y 253.000 pasajeros, un 13% más; ha duplicado el número de eventos musicales, con 35 conciertos y un nuevo recinto en el Puerto; ha acogido 40 rodajes en el primer semestre, frente a 48 total del año pasado, y ha sido sede de más de 40 congresos y eventos corporativos con 17.000 participantes, un 13% más, con un impacto económico de 6,4 millones "en tan solo seis meses".

La celebración del Día Mundial del Turismo tiene como lema este año 'Turismo y transformación sostenible' y el Ayuntamiento ha puesto el foco en el "potencial" que tiene este sector como "agente de cambio positivo".

PREMIOS

El periodista Vicente Hipólito ha sido el encargado de conducir la entrega de premios que han entregado el alcalde y la concejala de Turismo, que han consistido en una placa con teselas de la Explanada de Alicante.

Uno de los momentos más emotivos ha sido la entrega del reconocimiento póstumo a la trayectoria de José Manuel Varó, primer cocinero que logró una estrella Michelin en Alicante, que han recibido sus hijas, Amelia y María José.

Alma del restaurante Delfín y después del Maestral, Varó comenzó en los fogones a los 14 años y llegó "a lo más alto" en el mundo de la gastronomía. Además, fue "artífice y referente" de la 'nouvelle cousine' y de la cocina alicantina.

El director del Hotel Hospes Amérigo, Francisco Capó, ha recogido el reconocimiento a la empresa turística. Este hotel de cinco estrellas que se caracteriza por la "excelencia" en el servicio y es "el único de la ciudad y uno de los pocos de España que tiene la certificación S de sostenibilidad" que otorga el Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (Ictes).

Por su parte, el artista Antonyo Marest ha recibido el reconocimiento como embajador de Alicante. Actualmente es el artista contemporáneo "más reconocido fuera de Alicante" por llevar "su esencia mediterránea y su personal y reconocible" estilo 'art decó'.

"Las casetas de salvamento que diseñó para la playa de San Juan se han convertido en todo un icono y uno de los elementos más fotografiados y compartidos en redes sociales de la playa alicantina", ha recalcado el Ayuntamiento.