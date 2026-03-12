Culturqa.Alizzz, Hoonine y Perarnau IV ft. Drama cerrarán cada jornada el escenario principal del SanSan Festival - SANSAN FESTIVAL

CASTELLÓ 12 Mar. (EUROPA PRESS) - -

SanSan Festival 2026, que se celebrará los días 2, 3 y 4 de abril en Benicàssim (Castellón), ha desvelado la programación de electrónica y los horarios, y ha destacado que Alizzz, Hoonine y Perarnau IV ft. Drama pondrán el broche de oro a cada jornada cerrando el escenario principal.

Así, tras revelar el pasado viernes la propuesta que agrupa toda la programación electrónica de esta edición, bautizada como 'El Santuario', hoy ha dado un paso más y ha desvelado los horarios oficiales en los que actuarán todos los DJs.

Esta edición destaca por la fuerte presencia de la electrónica en todos sus espacios. Los fines de fiesta de cada jornada tendrán lugar en el escenario principal, que contará el jueves con la propuesta de Perarnau IV DJ Set ft. Drama AV Set, el viernes con el debut de Hoonine y el sábado con la guinda final de Alizzz en formato DJ Set.

Así, el jueves 2 de abril, el colofón del festival correrá a cargo de Perarnau IV DJ Set ft. Drama AV Set. Bajo el alter ego de Drama se esconde la inconfundible Zahara, que desata su lado más pistero y electrónico en un formato audiovisual que promete ser una experiencia hipnótica para el público. El viernes 3 será el turno de Hoonine, que pisa por primera vez el festival para poner fin a una de las madrugadas más esperadas.

Y el sábado 4, la guinda definitiva del SanSan 2026 la pondrá Alizzz en formato DJ Set. El aclamado artista y productor, arquitecto de algunos de los mayores éxitos del nuevo pop español, será el encargado de inaugurar el festival en la exclusiva pre-party Sunset by SanSan del miércoles, y regresará el sábado al escenario principal para despedir las vacaciones por todo lo alto.

El jueves 2 de abril inaugurará la pista con las primeras veces en el festival de Andy Grey y Michael G, acompañados por Oski. El toque de acidez indiscutible lo pondrá Mondo Insonoro, que vuelve con su peculiar apuesta de 100 por cien "petardeo patrio" para seducir al hater-indie promedio y asegurar una sesión cargada de ironía, según ha informado la organización en un comunicado.

El viernes 3 de abril Rocío Saiz, considerada ya la maestra de llaves del festival por haber pisado todos sus escenarios, promete liarla como solo ella sabe. Junto a ella, Cori Matius, una auténtica jefa de la cabina y referente LGTBIQ+ con gran trayectoria internacional. El año pasado una pareja se pidió matrimonio durante su sesión.

La noche sumará la energía de Robin Tooth, que vuelve al SanSan tras su éxito en 2023 con una sesión '50% hits, 100% mamarracheo' ideal para no parar de bailar. Completará la jornada Goyo Navfer, un referente de técnica pulida que viajará desde el house hasta el afrohouse más elegante.

El sábado 4 de abril, 'El Santuario' despide el festival por todo lo alto. Tras abrir el oído con Alex Curreya y el debut en el festival de Felix Olivares, la madrugada girará hacia el hard comercial y la esencia makinera. Dany BPM es uno de los artistas más internacionales del hard dance en España, residente en LOS40 Dance y premio a Mejor Productor de Música Electrónica de España 2026, que reventará la pista con sus míticos mixes de clásicos como 'Felicità' o 'Sarà Perché Ti Amo'.

Después de él, el cierre total será un espectacular B2B a cuatro manos entre John Core, pionero del sonido mákina y hardcore en Castellón, y Qsade, que entregarán una sesión de electrónica totalmente valenciana.

CARTEL

Tras superarse en su edición número 11, el primer gran festival de la temporada regresa con un "cartel de lujo" que reúne a artistas imprescindibles de la escena nacional e internacional. Vuelve, además, por tercer año consecutivo la SanSan Chapel, esta vez a cargo de los casamenteros Rayden y Pink Chadora.

El toque internacional de este año lo pondrán los islandeses Of Monsters and Men, que aterrizan en Benicàssim para celebrar más de una década de himnos como 'Little Talks' o 'Mountain Sound'. Su inconfundible mezcla de folk y pop épico promete ser uno de los momentos más esperados del festival.

Dentro de los cabezas de cartel, el SanSan recibirá a Rigoberta Bandini por primera vez. Icono generacional y una de las artistas más queridas por el público, volverá a los escenarios con un nuevo disco y un directo tan catártico como emocionante. Junto a ella estarán Love of Lesbian, uno de los grupos más influyentes del indie nacional, que harán repaso de los temas que los han convertido en una referencia indiscutible.

También se podrá disfrutar de la Benicàssim Folk Star, más conocido como Guitarricadelafuente, en plena madurez artística y con un directo lleno de sensibilidad. y de la fuerza del directo de La M.O.D.A., que tras un parón en su carrera, regresarán para seguir consolidándose como una de las bandas más potentes de la música en castellano.