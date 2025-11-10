Los alquileres de vivienda suben un 9% interanual en la Comunitat Valenciana durante octubre, según pisos.com

VALÈNCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El precio de los alquileres se ha incrementado un 9,02% interanual en la Comunitat Valenciana en el mes de octubre, si bien han registrado un leve descenso mensual del 0,09%, y se han situado en 10,78 euros/m2 de media.

Así lo refleja el informe mensual de pisos.com, que sitúa a el coste del alquiler en la provincia de Valencia en 11,83 euros/m2, un 8,67% más que el año pasado pero un 0,32% menos que en septiembre. Es la provincia con el precio más elevado en la Comunitat Valenciana. La ciudad de València alcanza los 16,38 euros/m2, tras un aumento del 4,47% interanual y un descenso del 0,24% intermensual.

En la provincia de Alicante el precio del alquiler es de una media de 10,78 euros/m2, con una subida del 13,57% interanual y del 0,17% intermensual. La ciudad de Alicante registra un coste de 11,99 euros/m2 y ha experimentado una rebaja del 8% respecto al año pasado.

En la provincia de Castellón el precio del alquiler es de 8,12 euros/m2, al experimentar una subida del 14,88% interanual y del 0,39% intermensual. Castelló de la Plana anota un precio de 9,19 euros/m2 en octubre, un 8,36% más que hace un año.

DATOS GENERALES

En el conjunto de España, el piso tipo de alquiler tuvo un precio medio de 13,94 euros/m2, lo que supone una subida intermensual del 1,09% e interanual del 17,24%.

Las CCAA más caras para vivir de alquiler en octubre de 2025 fueron Madrid (21,52 euros/m2), Baleares (18,49 euros/m2) y Cataluña (16,03 euros/m2), mientras que las rentas más económicas estuvieron en La Rioja (5,96 euros/m2), Castilla y León (6,45 euros/m2) y Extremadura (6,63 euros/m2). En el último mes, el incremento más llamativo tuvo lugar en La Rioja (2,58%). El mayor ajuste se produjo en Murcia (-0,77%). Respecto al año pasado, Asturias (29,02%) fue la que más subió. No hubo depreciaciones en este periodo.

En la clasificación de provincias por renta, en octubre de 2025 la primera posición fue para Madrid, con 21,52 euros por metro cuadrado. Le siguieron Barcelona (18,70 euros/m2) y Baleares (18,49 euros/m2).

En el lado opuesto, Ourense cerró la clasificación con 4,11 euros por metro cuadrado. Otras provincias económicas fueron Ávila (4,31 euros/m2) y Soria (4,52 euros/m2). La provincia que más encareció sus alquileres en el último mes fue Badajoz (2,94%), mientras que la que más los abarató fue Almería (-2,70%). De un año a otro, la mayor subida registrada fue la de Guadalajara (29,88%). %). Solo Santa Cruz de Tenerife (-0,45%) recortó sus rentas.

En cuanto a las capitales de provincia, Barcelona fue la más cara para los inquilinos con 29,55 euros por metro cuadrado. Le siguieron Madrid (28,50 euros/m2) y Donostia-San Sebastián (20,96 euros/m2). Por el contrario, Palencia fue la más barata con 6,90 euros por metro cuadrado.

Otras capitales de provincia económicas fueron Zamora (7,19 euros/m2) y Ciudad Real (7,37 euros/m2). Ávila (3,01%) protagonizó las subidas mensuales, mientras que Palencia (-2,82%) fue la capital que más se devaluó en este periodo. Frente a octubre de 2024, Sevilla (31,08%) lideró los incrementos. El recorte más llamativo lo arrojó Lleida (-14,25%).