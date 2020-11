Un alto cargo de la Generalitat afirma desconocer los detalles del aval de la F1

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un alto cargo de la Generalitat Valenciana relacionado con la Abogacía ha afirmado ante el juez que instruye la causa de la Fórmula 1 que desconoce los detalles sobre la asunción por el Consell de la condición de avalista de Valmor en julio de 2011. Ha afirmado que no cuenta con antecedentes de este procedimiento y ha asegurado que no es de su dependencia.

Andreu Ferrer ha acudido a declarar este jueves, en calidad de testigo, ante el Juzgado de Instrucción número 2 de València que investiga al expresidente de la Generalitat Francisco Camps por la compra de la empresa privada Valmor --organizadora de los premios de la Fórmula 1 en València-- por parte del Consell.

Inicialmente estaban citados dos altos cargos de la Generalitat para declarar en este procedimiento, pero uno de ellos, María José Rodríguez, no ha podido acudir y se ha suspendido 'sine die'.

Ferrer, secretario autonómico de Presidencia, que sí ha acudido a los juzgados, ha manifestado que desconocía cualquier aspecto del aval de la Fórmula 1 y ha indicado que no podía aportar ningún dato porque no estuvo presente ni en las decisiones ni en los hechos en sí. Sobre el contrato del aval de 2011 que cuestiona la Abogacía y por el que pide el procesamiento de Camps, ha informado que no se ha resuelto todavía, según ha podido saber Europa Press.

Fue la defensa de Camps la que requirió estas testificales para preguntarles sobre los motivos por los que quieren que siga tramitándose la causa y el juez las acordó. Frente a esta decisión, la Abogacía de la Generalitat presentó un recurso ante la Audiencia al alegar nula intervención de los testigos en los hechos e impertenencia.

El tribunal valenciano rechazó estos argumentos y los citó a declarar este miércoles al entender que los altos cargos podían aportar luz sobre aspectos sobre los que podían ser preguntados.

Se trata de la causa principal del procedimiento que el pasado año quedó reducida, tal y como acordó la Audiencia Provincial, a la asunción por la Generalitat de la condición de avalista de Valmor en julio de 2011. Inicialmente estaban investigados Camps, la exconsellera de Turismo y Deporte, Lola Johnson, y el piloto Jorge Mart nez 'Aspar'.

En concreto, la Audiencia, tras estimar parcialmente un recurso de la Abogacía de la Generalitat, ordenó en 2019 que se investigara la indicación u orden de firma del aval de Valmor. Así que el juzgado reabrió las actuaciones.

Recientemente Fiscalía ha pedido el archivo de las actuaciones --es la segunda vez que lo hace-- al no ver delito. De acordarse por el juez, únicamente quedaría activa una pieza del procedimiento, la relativa a las contrataciones del circuito, puesto que se ha archivado también la abierta por la compra de la empresa Valmor por un euro por parte de la entidad pública Circuito del Motor, dependiente de la Generalitat Valenciana.