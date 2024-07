Álvarez (UGT) pide acordar la reducción de jornada: "La CEOE debe jugar menos a la política y la política menos a CEOE"

VALÈNCIA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido "hacer todo lo posible" para cerrar un acuerdo en el que estén patronal, sindicatos y el Ministerio de Trabajo sobre la reducción de jornada laboral, aunque para ello "la CEOE debe jugar menos a la política y la política menos a la CEOE".

"Tenemos el tiempo limitado para poder efectivamente cerrar un acuerdo que yo creo sinceramente que está maduro, que se puede avanzar y, que en todo caso, si hay algunos elementos en los que no estamos de acuerdo, pues ya los veremos", ha afirmado, a preguntas de los medios durante una rueda de prensa en València, acompañado, entre otros, del secretario general de UGT PV, Ismael Sáez.

Álvarez se ha mostrado "cansado de esta subida y bajara de tono" en las negociaciones que no sabe "muy bien a qué vienen", y ha defendido que esta cuestión debe resolverse en la mesa cpn CEOE y sindicatos "en primera instancia y luego eso trasladarlo al Ministerio de Trabajo".

UGT quiere que la reducción de jornada se implemente "de la mano de un acuerdo con los empresarios" para así garantizar una "mayoría suficiente" en las cortes, pero ha lamentado que la CEOE está "mirando por el rabillo del ojo a ver si hay suerte y no concluye esta legislatura en la fecha prevista y no tenemos que ir a esa reducción de jornada".

Así, Álvarez ha asegurado que se mantienen "firmes en la necesidad de acuerdo" porque cree que la "inmensa mayoría de empresarios de este país quieren un acuerdo". Por ello, ha remarcado que la CEOE debe poner encima de la mesa "qué condiciones necesita de flexibilidad para poder abordar este proceso".

El dirigente sindical ha aseverado que "la patronal no puede decir que no se tiene en cuenta sus propuestas porque ni ella ha hecho propuestas ni se han debatido en la reunión del Ministerio".

"La patronal dice que no presenta propuestas para la reducción de la jornada porque esto ya está decidido. La verdad es que es como un juego de palabras. ¿Qué es lo que está decidido? ¿Para qué hemos estado todos estos meses sentados en una mesa de negociación? ¿Nos ha tomado el pelo o nos ha estado entreteniendo durante este tiempo? Si tienen decidido que no van a aceptar las 37 horas y media pues ya está, se ha levantado la mesa y los ciudadanos tienen que saber que es la patronal quien no quiere negociar", ha apostillado.

En esa línea, sobre la posibilidad de flexibilizar las horas extraordinarias a cambio del acuerdo, Pepe Álvarez ha apuntado que si la CEOE quiere que se aborde esa cuestión debe abordarla en la mesa de negociación porque "hasta ahora no se ha planteado como una cuestión necesaria". Ha explicado que desde UGT en lo que inciden es en el control horario, porque "en España se están haciendo más del doble de las horas extraordinarias declaradas, un parte muy importante se paga en B y otra parte muy importante ni siquiera se paga".

UGT ha indicado que el sindicado hace unos meses presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Sociales de Europa porque España no respeta la carta social europea, relativa al precio de las horas extraordinarias. Ha explicado que hará pública la resolución del tribunal el 20 de julio.

Álvarez ha criticado que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, "un día le escuchamos diciendo que quiere la reducción de jornada y otro que no quiere que se reduzca" y "tiene que saber que hay muchas posibilidades de que se reduzca, con ellos preferiblemente, pero si no, nosotros trabajaremos con fuerzas parlamentarias para que se esa mayoría de la investidura de repita".

Sobre las reticencias en hostelería, ha señalado que no cree que éste sea un sector con "problemas de competitividad" en la medida en que "están disparando los precios"; en el comercio, "lo que hay que hacer es preguntar a la patronal de comercio por qué todavía en algunas de las empresas más importantes del país tenemos todavía 40 horas semanales".

Asimismo, ha añadido que UGT le preguntará al Gobierno si tiene la mayoría para para aprobar la reducción de jornada en trámite àrlamentario. "Hay un punto que creo que nos debe ayudar a todos a negociar, que es que hay que conseguir la mayoría en el Parlamento para unos y otros y que esa mayoría es posible", ha agregado.

Preguntado por que el presidente de ATA, Lorenzo Amor, defiende que la reducción de horas no se haga cobrando lo mismo, Álvarez considera que "no conoce la historia de la reducción del tiempo de trabajo" porque "en ningún momento se ha planteado" con menos salario. "Han perdido el oremus", ha opinado.

Sobreel informe de Fedea y que se regule la jornada a través de convenios colectivos, Álvarez ha subrayado que España es un país de peqieñas empresas y, si no se establece una reducción de carácter general, será muy complejo hacerlo realidad. Además, ha añadido que los sectores con el tiempo de trabajo más elevado son los que tienen una negociación colectiva más débil.

A ello, el secretario general de UGT FICA, Mariano Hoya, ha agregado que "desgraciadamente o afortunadamente, este país, Europa, por la digitalización, la electrificación, la robotización, necesariamente tendremos que llegar a reducciones de jornada para repartir el tiempo de trabajo. Porque no va a haber trabajo para todos y para todas".