Álvarez (UGT): "La reducción de la jornada a 37 horas y media la vamos a trabajar por tierra, mar y aire"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se ha mostrado convencido de que se va a lograr la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. "Vamos a reducir efectivamente el tiempo de trabajo. No tengáis ninguna duda. Esta organización, cuando se compromete, va hasta el final. La reducción de la jornada a 37 horas y media la vamos a trabajar por tierra, mar y aire".

Así lo ha aseverado el dirigente sindical en su intervención en el acto de clausura del II Congreso FeSMC-UGT, que se ha celebrado en Benidorm (Alicante).

En este objetivo ha enmarcado la reunión anunciada por el sindicato que mantendrán el propio Álvarez y el secretario general del sindicato en Cataluña, Camil Ros, el próximo lunes con el expresidente de la Generalitat de Catalunya y presidente de Junts, Carles Puigdemont, en Waterloo (Bélgica).

"Nos reuniremos con el presidente Puigdemont para hablar con Junts de la reducción de la jornada de trabajo. Nos parece que no tenemos que dejar ningún cabo suelto. La patronal, la CEOE, ha estado trabajando con Junts de manera permanente y nosotros vamos a reunirnos justamente para plantear a Puigdemont la necesidad que Junts esté en este proceso para poder llegar a las 37 horas y media".

El secretario general de UGT ha incidido en que "este es un tema que estaba muy avanzado con la patronal y que, de golpe, la CEOE se reúne con Junts y decide que de lo dicho nada". "Queremos por tanto poder volver a ese punto, a esa casilla de salida porque en realidad nosotros queremos pactar con la CEOE la reducción del tiempo de trabajo".

"Posiblemente, eso haga que el proceso sea más lento, que nos corte algunas de las posibilidades que igual podríamos tener en un proceso parlamentario abierto, pero queremos asegurar las 37 horas y media y sabemos que es fundamental un acuerdo con la CEOE para asegurarlas", ha reconocido en este punto.

En la misma línea, ha apuntado que "es que es mucho más fácil todo el proceso de desarrollo por lo que hace referencia a la implementación de la jornada si esto previamente se ha hecho con un acuerdo con la CEOE".

Por tanto, ha aprovechado sus palabras ante "una nutrida representación de empresarios de nuestro país para decirles que, más allá de que se haya levantado la mesa, que efectivamente se ha levantado, la tramitación parlamentaria tiene un proceso más bien largo y en ese periodo de tiempo nosotros estamos dispuestos a sentarnos y a continuar las negociaciones con la CEOE para poder llegar a un acuerdo".

SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL

En otro orden de cosas, se ha referido al salario mínimo interprofesional (SMI), que "tiene un punto al que tenemos que llegar en esta legislatura, que es el 60% del salario medio de nuestro país".

"Que no nos quiten la cartera, el 60% del salario mínimo de nuestro país ya está establecido, no necesitamos que nadie se invente uno para que sea más bajo y el salario mínimo suba menos. Son las estadísticas que hoy conocemos, es Eurostat, es la Seguridad Social, es la Hacienda Pública. Son 1.293 euros al mes por 14 pagas en el año 22 y ese es el camino y la meta que tiene nuestra organización", ha proclamado Álvarez, que ha instado a no "tergiversar" la Carta Social Europea a la hora de hablar de salario bruto o neto.

Finalmente, ha manifestado que la vivienda va a ser "otro de los retos fundamentales del sindicato". "Hoy la vivienda se ha convertido, no solo en un problema social de primera magnitud, sino que, además, se está convirtiendo en un problema económico. Las zonas donde necesitan trabajadores y trabajadoras en nuestro país son las más tensionadas desde el punto de vista de la vivienda. Y o hay vivienda o no van a tener trabajadoras y trabajadores para hacer la actividad. Que nadie se crea que vamos a volver a los barracones, ni a vivir debajo de los puentes. No lo vamos a hacer", ha advertido.

En este contexto, ha subrayado la necesidad de "un plan de vivienda protegida, de vivienda de alquiler, que dé respuesta a todas esas necesidades de los trabajadores y las trabajadoras".