Amor bajo la carpa: el Gran Circo Wonderland celebra este año su 20 aniversario de funciones ininterrumpidas en València

VALÈNCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gran Circo Wonderland celebra este año su 20 aniversario de funciones ininterrumpidas en València, "una relación que va mucho más allá de la programación navideña", según ha informado la compañía en un comunicado.

Para la familia circense más antigua en activo de España, València no un destino más: "es el lugar donde nació una historia de amor que marcaría para siempre el rumbo del circo. Una historia de amor que lo cambió todo".

La conexión entre el Circo Wonderland y València tiene sus raíces en los años en los que las grandes compañías circenses aún recorrían España de punta a punta. Fue entonces cuando María Dolores Porta, conocida cariñosamente como Maruja y, hoy, con 90 años, vivió en València un encuentro que cambiaría su vida por completo.

Nacida en la emblemática calle Caballeros, Maruja conoció en València al artista circense Alfio Macaggi, que por aquel entonces actuaba con el Circo Americano. Aquella historia de amor, surgida entre funciones, viajes y carpas, unió dos apellidos que hoy forman parte esencial del circo español: Macaggi y Forgione, fundadores del Gran Circo Wonderland.

Su relación no solo dio lugar a una familia, sino también a una tradición que continúa viva: volver a València cada Navidad. Desde entonces, la ciudad quedó ligada para siempre al destino del circo.

UN LEGADO DE SEIS GENERACIONES

Las raíces de Wonderland se remontan a 1910, cuando comenzó la tradición familiar de acróbatas y payasos unidos por Berto Forgione y Angli Macaggi en 1962; circo que hoy dirigen Enrico Macaggi Porta, Nestor Forgione y Sara Jane Macaggi, bisnietos de aquellos primeros artistas.

El Circo Wonderland cuenta con más de un siglo de historia con seis generaciones, desde el bisabuelo Cesare hasta la pequeña Meritxell. La etapa más significativa de su trayectoria reciente está ligada a València.

Hace dos décadas, el circo dejó de recorrer la geografía española para concentrar su actividad en una única ciudad: València. Desde entonces, cada invierno, las familias Macaggi y Forgione regresan a su "hogar", una tradición que solo se interrumpió durante el año de la pandemia.

Para ellos, actuar en València no es simplemente levantar una carpa: es volver al lugar donde empezó todo, reencontrarse con su gente y rendir homenaje a la historia de amor que dio origen al circo tal y como se conoce hoy. A esa historia de amor se suma otra igual de importante: la que viven cada año con sus artistas.

Para Wonderland, la palabra "familia" no se limita a los apellidos Macaggi y Forgione. Acróbatas, payasos, equilibristas, técnicos y bailarines forman parte de un mismo hogar que se reúne cada Navidad bajo la carpa valenciana. Muchos proceden de países distintos, hablan lenguas diferentes y viven gran parte del año en escenarios lejanos, pero todos coinciden en lo mismo: en València sienten que vuelven a casa.

El Gran Circo Wonderland estará en València del 28 de noviembre de 2025 al 25 de enero de 2026, con un espectáculo renovado que mantiene vivo el espíritu de esta unión centenaria entre el circo y la ciudad.