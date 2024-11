Las AMPA critican que Educación no pone "ni un estropajo" para limpiar centros y piden espacios seguros tras la dana

La Gonzalo Anaya denuncia que la "prisa" por reabrir colegios provoca que algunos no cumplan las "condiciones mínimas" para impartir clases

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de AMPA de la Comunitat Valenciana Gonzalo Anaya y FAMPA-València critican que la Conselleria de Educación no ha puesto "ni un estropajo" para la limpieza de centros educativos afectados por la dana del pasado 29 de octubre, al tiempo que reclaman habilitar "espacios seguros" con el fin de que los niños y niñas puedan tener "un poco de oxígeno" para "salir de la situación en la que se encuentran" tras la catástrofe.

De esta manera lo ha expuesto su presidente, Rubén Pacheco, en declaraciones a los medios antes de reunirse este miércoles en València con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, junto con asociaciones del tercer sector para abordar las actuaciones destinadas a hacer frente a la riada.

Pacheco ha manifestado que espera que la ministra Rego "escuche" la situación del sistema educativo valenciano y, "en la medida de lo posible", apoye los proyectos impulsados para dar "un poco de oxígeno" y que los niños y niñas puedan "salir de la situación en la que se encuentran" y tener los "espacios seguros que necesitan".

En este sentido, ha lamentado que a estas alturas, tres semanas después de la dana, "todavía nadie haya habilitado" estos espacios "para poder ser lo que son, niñas y niños, y comportarse como niñas y niños, socializar entre ellos, jugar, aprender y estar con sus iguales y con sus profesores para que les puedan atender y tener esa desconexión mental y psicológica que necesitan ahora mismo y nadie la está prestando atención".

"CONDICIONES MÍNIMAS"

Pacheco ha asegurado que tiene la "sensación" de que la Conselleria de Educación, liderada por José Antonio Rovira, va demasiado deprisa para tratar de reanudar las clases sea como sea. Sin embargo, ha recalcado que el sistema educativo "se ha de recuperar", pero ha matizado que siempre con "unas condiciones mínimas" que, según ha denunciado, en este momento "no se están cumpliendo".

"Parece que se está teniendo mucha prisa en decir cuántos centros se abren cada semana sin que realmente estén en unas condiciones mínimas de calidad y de atención", ha cuestionado, por lo que incidido en que las "prisas" en este caso "no son convenientes".

LAS CIFRAS "NO CUADRAN"

Además, ha sostenido que las cifras difundidas por la Conselleria de Educación sobre los escolares sin clase tras el paso de la dana

--más de 24.000 alumnos-- "no cuadran" en comparación con las proporcionadas por los propios centros. Por ello, ha considerado "muy interesante" que el departamento de Campanar sea "un poco más transparente" en este sentido.

Sobre los datos de centros afectados, ha argumentado que la cifra "sería difícil poder darla, porque por una parte está la totalidad, que son 92 según Conselleria, y luego están los que progresivamente, en teoría, ha ido comunicando que podían abrir". "Pero ese dato no ha sido real, porque en muchos casos los propios centros se han negado a abrir porque no consideraban que estuviesen en condiciones", ha precisado.

ESPACIOS SEGUROS

Sobre las propuestas planteadas al Ministerio, desde FAMPA-València han planteado a la ministra Rego la creación de "espacios seguros" para niños y niñas para que, en "la medida de lo posible", tengan un espacio "propio" para que puedan socializar y tener "la atención mínima" que necesiten por parte de los profesores.

Pacheco ha señalado que estos espacios "no siempre necesariamente pueden ser en los centros educativos", dado que algunos se encuentran en "muy mal estado", pero ha insistido en la necesidad de generarlos, y ha planteado la posibilidad de instalarlos en polideportivos o pabellones, algo "rápido y efectivo" para que puedan tener una atención que, en estos momentos, "no están recibiendo en condiciones".

También ha reclamado una acción "rápida y efectiva" de limpieza "profesional" de los centros, dado que ha denunciado que son los propios profesores, equipos directivos y familias, junto a voluntarios, los que hacen estas labores. En este punto, ha censurado que la Conselleria de Educación no haya puesto "ni un estropajo" para la limpieza de centros. "Lo tenemos que decir claramente", ha expresado Pacheco, que ha considerado "indignante" esta situación.

FALTA DE PROFESORADO

Paralelamente, este portavoz de las familias ha advertido de la falta de profesorado en centros educativos, por haber resultado afectados por la dana, y ha cuestionado: "Ya no solo es que no haya personal especializado para la atención psicológica, sino que los propios profesores no pueden reincorporarse --al verse afectados por la dana-- y no se está propiciando el aporte del extra de plantilla que sería necesario para cubrir esas vacantes".

En este sentido, ha recalcado que las plantillas docentes "tienen que reforzarse" porque en este momento "no vale un profesor en cada aula, más todavía cuando hay alumnos acogidos de otros centros", y ha subrayado la necesidad de contar con más profesorado para poder atender a los niños y niñas.

De hecho, ha considerado "ridículo" que la Conselleria "no sea consciente" de que la ampliación de plantillas es "imprescindible". "Porque, si no, no atenderemos a los niños y niñas afectadas en condiciones y saturaremos los centros", ha advertido.

HABILITAR BARRACONES

Pacheco ha apuntado que esta misma tarde hay convocadas concentraciones convocadas por colectivos de familias en Paiporta y Catarroja --dos de las localidades más afectadas por la dana--, donde, en la primera de ellos "de los cinco colegios que hay no hay ninguno abierto". "No están de acuerdo con las medidas que está planteando la Conselleria para sus centros y para sus hijos e hijas", ha subrayado.

Ante esta situación, ha apostado por actuar "de urgencia" y habilitar "barracones", para lo que ha planteado la necesidad de movilizar "la cantidad de presupuesto que sea necesaria". "No es posible que, con la excusa de que no hay presupuesto, o de que es mucho dinero, la Conselleria no esté teniendo en cuenta la educación como prioridad", ha expuesto.

Además, ha esgrimido que el alumnado afectado y sus familias "no quieren desplazarse de su municipio", por lo que ha considerado que el turno de tarde "no es una solución". "Ahí no hay conciliación posible", ha expuesto.

"DEBATE ALTERNATIVO"

En este contexto, ha aprovechado para reclamar "un debate alternativo" sobre el actual sistema educativo, con centros de Secundaria "hiperpoblados y sobresaturados": "Si nos ocurre cualquier cuestión de este tipo, se nos hunde el sistema, que es lo que está ocurriendo". Por ello, ha considerado que es el momento de plantearse un sistema en el que ningún centro de secundaria tenga "más de 500 alumnos, en lugar de tenerlos con 800 hasta 1.500 o 1.900".

Para Pacheco, esta situación pone de relieve el "pésimo" sistema educativo de Secundaria y Bachillerato, lo que provoca también consecuencias en los alumnos, algunos de los cuales "también sufrieron la pandemia, y ahora el efecto de la riada". En esta línea, ha reclamado la necesidad de contar con especialistas en salud mental en los centros educativos. "No uno por centro, sino más", ha especificado.

Finalmente, ha mostrado su disconformidad con la propuesta de la Conselleria de Educación de que la nota de la convocatoria de julio de las pruebas de acceso a la universidad sirva también para la de junio. "Tampoco es una solución", ha zanjado.