Las AMPA reivindican "normalidad de verdad" para alumnos afectados por la dana: "Estamos en el limbo tres meses después"

Las AMPA de localidades de l'Horta Sud protestan ante Educación para recordar que merecen soluciones "por ley, no por caridad"

VALÈNCIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Padres y madres de alumnos de centros educativos de la comarca valenciana de l'Horta Sud afectados por la dana han llevado a cabo una nueva protesta ante la sede de la Conselleria de Educación para reivindicar, cuando se cumplen tres meses de la tragedia, una "normalidad de verdad" para los escolares, algo que merecen --han subrayado-- "por ley, no por caridad".

Con el lema 'El alumnado sí importa', representantes de las AMPA de diversos centros, fundamentalmente de Paiporta y Catarroja, se han concentrado en la mañana de este miércoles para exigir "celeridad en las medidas". Entre los gritos que han coreado se han podido escuchar 'Nuestros niños no son paquetes que se reparten por Valencia' o 'Es de vergüenza tanta negligencia', así como peticiones de dimisión del conseller José Antonio Rovira.

En declaraciones a los medios, el presidente de la Interampa de Paiporta, Rafa Ramos, ha señalado que "las escuelas han comenzado, pero no con todas las condiciones". "Lo que reivindicamos es que haya una normalidad que no existe, porque hay niños que están desplazados, como por ejemplo los del CEIP L'Horta, que están perdiendo dos horas lectivas todos los días porque los mismos autobuses llevan a los menores de la otra escuela desplazada, el CEIP Rosa Serrano".

"Si hay que poner más autobuses, pues que pongan más autobuses, pero estamos en precario. Quieren decir que hay normalidad, pero la realidad no es esa", ha lamentado.

Este portavoz señala que se ha convocado la concentración desde la Plataforma de l'Horta Sud porque hay otras poblaciones que también están afectadas por estos problemas. "Hay institutos que están haciendo las clases online o que están dando clases mientras continúan las obras de reforma con una situación en la que no hay seguridad. Las clases no se han retomado con normalidad, como quieren hacer ver desde Conselleria", ha insistido.

Por eso, cuando han transcurrido 90 días desde la fatídica riada, las familias quieren "una normalidad, pero de verdad". En la misma línea se pronuncian desde el IES Berenguer Dalmau de Catarroja, donde "tres meses después estamos esperando que se nos dé una solución, ya que las clases en la ESO continúan online y esperando que se reubiquen en centros de Picassent y Mislata".

"Pero nos dan largas, no se están cumpliendo los compromisos que nos habían dicho". Tampoco saben nada --aseguran-- si se ha adjudicado la construcción de aulas prefabricadas que deben estar operativos en abril. "Estamos en el limbo, sinceramente y no sabemos lo que no espera", ha aseverado una madre de Catarroja.

"MIEDO" A NO ESTAR PREPARADOS

Álex, un estudiante de 15 años de ese instituto, ha explicado a los periodistas que la enseñanza online es "una solución que a corto plazo puede estar bien, pero a largo plazo se nos está haciendo mucha bola, se está complicando interiorizar los contenidos". "Es muy tedioso y muy triste", reconoce este alumno, que apunta que tiene "miedo" de no estar asumiendo los contenidos como debe y no estar preparados para el Bachillerato.

Su compañera Carmen, coincide que, "a pesar de que los profesores están teniendo paciencia, cuesta concentrarse cinco horas delante de un ordenador sin ver un rayo de luz". "Echo en falta estar en clase con veinte persona, interactuar con el profesor, ver las caras, los gestos...", relata.

Por su parte, la presidenta de Escola Valenciana, Alexandra Usó, también coportavoz de las entidades convocantes de la nueva manifestación para pedir la dimisión del 'president' Carlos Mazón que se desarrollará este sábado, ha subrayado que "hoy hace tres meses de la catástrofe y la situación no ha cambiado".

Por ello, ha asegurado que en la marcha del 1 de febrero, además de recordar a las víctimas y las pérdidas materiales, se va a poner el foco en los centros educativos "no han recuperado su normalidad porque hay criaturas desplazadas que llegan a media mañana a los centros, que no están en aulas ordinarias, haciendo comedores en los pasillos, con fango en los bajos de colegios y falta de material".

"Estas comunidades educativas han sufrido una tragedia sin precedentes y por parte de las administraciones públicas, pero sobre todo por parte de la Conselleria de Educación, no han tenido la empatía que necesitan. Por eso pedimos que este sábado la gente vuelva a la calle porque estas personas no han de sentir que las dejamos de lado", ha concluido.