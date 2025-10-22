Ana Penyas: "Siempre es una conquista que antes de dormir haya un libro en vez de un móvil"

La autora valenciana reflexiona sobre cómo la precariedad y las violencias le quitan el sueño a una sociedad 'En vela'

La autora valenciana Ana Penyas indaga en su nueva obra, 'En vela', en cómo la precariedad laboral, las violencias, entre ellas muy especialmente la machista, y la falta de higiene del sueño, con el abuso de las pantallas, repercuten en la capacidad para dormir bien. "Siempre es una conquista que antes de dormir haya un libro en vez de un móvil".

Así lo señala Penyas, Premio Nacional de Cómic 2018, a Europa Press en una entrevista concedida con motivo del lanzamiento de la obra, que publica Salamandra Graphic.

¿Qué nos mantiene despiertos por la noche? Esta es la pregunta que se planteó Ana Penyas después de descubrir que muchas personas a su alrededor, incluso ella misma, tienen cada vez más dificultades para dormir plácidamente.

A partir de este punto de partida, la historietista propone una historia coral que transcurre durante seis noches y un día. Las horas sin dormir revelan situaciones de precariedad laboral, incertidumbre y desigualdades sociales que a menudo se transforman en fantasmas. Además, la falta de desconexión de las pantallas y el consumo de ansiolíticos como herramienta para sostener la vida dejan una huella profunda en la salud mental.

El proyecto ha supuesto un reto que la autora quería abordar pero que, al mismo tiempo, "ha sufrido bastante", confiesa. "Quería salir de mi mundo y enfrentarme a ir más a la ficción creando personajes que se alejan mucho de lo que yo conozco. Ese reto lo he sudado porque es más complejo ir hacia lo desconocido siempre, me interesa mucho entender al otro", comenta.

En esta búsqueda de lo diferente ha contribuido también la exposición 'En una casa' que Penyas realizó en el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) junto a Alba Herrero, para la que ya se hicieron entrevistas a mucha gente, lo que le permitió "salir" de su propio mundo. "Me resultaba interesante seguir explorando esto de adentrarme en otra gente que no tiene nada que ver conmigo y ponerme en el lugar de esas personas también por eso decidí hacer el cómic coral y que tuviera perfiles muy diferentes", apostilla.

La creadora valenciana se caracteriza por proyectos largos que decide según momentos "porque la vida nos va dando muchas vueltas". "Intento no tener mucho tema en el tintero porque cuando puedo arrancar algo, a lo mejor, estoy en otro lugar".

Y el momento de 'En vela' se ha producido en un contento de preocupación por la salud mental. La obra reflexiona a través de una variedad de insomnes, sobre las situaciones de precariedad, las violencias y las redes sociales.

En este punto, la autora llama la atención sobre el hecho de que esta sociedad "te reclama estar siempre conectado, ya no hay un horario laboral cerrado y te ves contestando un mail a la una de la mañana".

Reconoce Penyas que ella también es usuaria y se mete en ocasiones en ese "universo loco", diseñado, dice, para atraparte. "Las redes están hechas para atraparte, es como estar jugando a la 'tragaperras' sino volverte ludópata, creo que eso es complicado", razona.

Además, alerta de un uso "compulsivo" de contenidos rápidos en una especie de "bulimia de imagen". "Consumimos un montón de imagen pero no sabemos interpretarlas", dice Ana Penyas, que, frente a ello, subraya el papel que puede desempeñar el cómic a la hora de enseñar a "profundizar". "En ese sentido aportamos y creo que por eso la gente se acerca cada vez más a la novela gráfica".

El género goza de una buena salud y ha logrado superar los prejuicios que lo asociaban solo a lo infantil o a las historias de superhéroes. "Es un medio que da para explorar cualquier historia. No se trata tanto de adaptar o de hacer una lectura fácil, sino que el propio medio te permite contar unas cosas que otros no te permiten. Eso es lo más interesante para mí: buscar qué historia puede contar un cómic que no se pueda contar de otra manera", concluye.