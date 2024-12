Los análisis de CSIC de vertidos del barranco del Poyo en l'Albufera muestran un nivel bajo de contaminación

La delegada del Gobierno afirma que "podemos estar moderadamente tranquilos"

VALÈNCIA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha explicado este viernes que los análisis realizados por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) sobre los vertidos que llegan a L'Albufera a través de la desembocadura del barrando del Poyo "muestran que hay un bajo nivel que pueda provocar una contaminación medioambiental".

"Podemos estar moderadamente tranquilos", ha señalado la delegada, en declaraciones a los medios tras la reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) de este viernes.

Bernabé ha señalado que estos resultados de los análisis facilitarán los trabajos de recuperación integral de L'Albufera "que se van a realizar en las próximas semanas" en los que el Ministerio de Transición Ecológica invertirá 30 millones de euros.

La delegada ha explicado que los efectivos del Gobierno de España siguen trabajando en la emergencia "durante todo el fin de semana y todo el puente". Este viernes se recibirá a los voluntarios de Protección Civil de distintas agrupaciones en muchos municipios de la zona cero.

Respecto a los trabajos de limpieza en el barranco del Poyo iniciados este viernes, Pilar Bernabé ha recordado que en esta primera parte se eliminará "toda la acumulación de aguas que están estancadas y que son también vertidos de aguas fecales", por lo que se contribuirá a "aliviar los malos olores que se producen en el barranco del Poyo". La delegada ha acudido este viernes a Paiporta para ver in situ los trabajos.

Pilar Bernabé ha destacado que "desde la Confederación Hidrográfica del Júcar, ya solo en contratos de emergencia para recuperación y para trabajos de emergencia en los barrancos, ya se han movilizado 100 millones de euros".

Sobre si bajarán los efectivos destinados por el Gobierno, Bernabé ha asegurado que no y ha remarcado que "el Gobierno está con 8.600 militares que están trabajando en las fuerzas armadas en todas las ciudades de la zona cero, haciendo gran cantidad de trabajos".

Pilar Bernabé ha comentado que estos trabajos incluyen la limpieza de colegios. "Me gustaría entender cómo es posible que hayamos tenido que hacerlo con el Ejército y no con la competencia que le toca al responsable de la Conselleria de Educación, pero no pasa nada, el gobierno de España va a estar con todos sus efectivos a ir a los lugares que sea necesario y de la manera que sea necesaria para seguir en las labores de emergencia, de limpieza y de reconstrucción de la provincia de Valencia", ha agregado.

Respecto a hasta cuándo estará en vigor el nivel 2 de situación de Emergencia, Bernabé ha indicado que la decisión corresponde a "la dirección de la Emergencia", y ha añadido que "el Gobierno de España va a estar todos y cada uno de los días hasta que la provincia de Valencia pueda volver al estado que estaba antes de la trágica dana que nos ha afectado a todos".