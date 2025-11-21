Andreu Esteban documenta la huella de infraestructuras energéticas en el territorio en la muestra de Fragments

Archivo - Una de las obras de Andreu Esteban de la exposición 'Terra Nullius', resultado del proyecto ganador de la V Beca Fragments, impulsada por la Unió de Periodistes Valencians. - ANDREU ESTEBAN - Archivo

VALÈNCIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sala de la Muralla del Col·legi Major Rector Peset inaugurará el próximo 11 de diciembre la exposición 'Terra Nullius', resultado del proyecto ganador de la V Beca Fragments, impulsada por la Unió de Periodistes Valencians. A través de una mirada fotográfica contemporánea, el autor, Andreu Esteban, examina cómo "la instalación de infraestructuras eólicas y fotovoltaicas modifica la relación entre territorio, identidad y comunidad".

En la muestra --coorganizada con el Col·legi Major Rector Peset de la Universitat de València-- el fotoperiodista documenta "las huellas visibles e invisibles de un fenómeno en el que el progreso convive con la incertidumbre, y el paisaje adquiere nuevos significados". Quién decide el destino del territorio y que qué ocurre cuando la tierra se convierte en recurso son algunas de las cuestiones que plantea la selección, que podrá visitarse hasta el 8 de febrero de 2026.

Comisariada por Lidón Forés, esta propuesta profundiza en la transformación del paisaje valenciano ante la expansión del desarrollo energético y sus consecuencias sociales, ambientales y simbólicas. "El trabajo plantea preguntas más que respuestas y nos invita a reflexionar sobre el futuro de los lugares que habitamos", señala la comisaria del projecte Fragments, quien destaca también la evolución fotográfica del autor durante el proceso de producción.

Como parte de la previa a la inauguración de la exposición --que cuenta con la ayuda del Ministerio de Cultura y con el apoyo de Estudio Paco Mora, Consum y Global Omnium-- se ha organizado una visita guiada exclusiva para medios de comunicación el 10 de diciembre a las 11 h, con la presencia del autor, la comisaria y responsables de la Unió de Periodistes.

La beca Fragments, "referente en el campo del fotoensayo y la memoria visual", impulsa propuestas que exploran la transformación del territorio y la sociedad desde el fotoperiodismo y la imagen documental. Este quinto ciclo consolida la iniciativa como espacio de creación, reflexión y debate público.

Además, el projecte Fragments desarrollará actividades paralelas durante el primer semestre de 2026, que se anunciarán próximamente.