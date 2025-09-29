El animador Enrique Gato recibirá en Weird Market el Diboos de Honor 2025

Es responsable de una de la exitosa saga de Tadeo Jones

El animador, director y guionista Enrique Gato será el Diboos de Honor de 2025 que se concederá en el marco de la 17º edición de Weird Market.

El galardón que entrega Diboos (Federación Española de Productoras de Animación y Efectos Visuales) busca destacar a una figura o entidad que haya contribuido significativamente al sector promoviendo la animación española dentro y fuera de nuestras fronteras.

El mercado de animación, videojuegos y new media que se celebra en Valencia recibirá el viernes 3 de octubre al autor "de una de las sagas de mayor éxito en taquilla del cine patrio, la de Tadeo Jones", destaca la organización.

"Enrique es uno de los mejores embajadores de la animación española, una prueba indiscutible del potencial, fortaleza y resiliencia de esta industria que no cesa de dar alegrías a nuestro cine", afirma en un comunicado Nathalie Martinez, actual presidenta de Diboos y primera mujer en presidir esta Federación en sus 19 años de historia.

Gato se une así al palmarés del premio, que el pasado año recibió el realizador Pablo Berger.

Enrique Gato (Valladolid, 1977) es un animador y cineasta que ha logrado situar el cine de animación en España en el centro de atención de la Industria.

Cofundador del estudio Lightbox Academy y director del área de animación, en su filmografía destacan largometrajes como 'Atrapa la Bandera' o la trilogía 'Las aventuras de Tadeo Jones' (de la prepara ya una cuarta entrega).

LLENAR LAS SALAS

Este vallisoletano ha conseguido llenar las salas de cine de espectadores de todas las edades, recaudar millones de euros para el audiovisual español, tanto a nivel nacional como internacional, además de acumular ocho premios Goya, múltiples premios Gaudí y medallas del Círculo de Escritores, el Premio José María Forqué de Educación en Valores, además de otras distinciones en citas tan destacadas como el festival de Annecy o los Premios Platino.

En sus comienzos, trabajó como animador de personajes para diferentes estudios de videojuegos y cuenta con una formación como ingeniero técnico informático; su conocimiento profundo de los softwares de Animación 3D le hacen desarrollar herramientas para agilizar las tareas de animación, fundamentales para su trabajo en grandes producciones.

Con la productora La Fiesta creó su primer corto para cine, cuyo protagonista es ese personaje con clara influencia de Indiana Jones, el arqueólogo y aventurero más popular de la gran pantalla. Esta obra, además del Goya al mejor cortometraje de animación, recibió 64 premios nacionales e internacionales. Un icono cultural que el propio Gato creó en 1999 y que ha viajado por más de 70 países batiendo todo tipo de récords en la animación española

En el mercado global sus producciones se han visto por todo el planeta poniéndose a la altura (en cuanto a número de pantallas la semana del estreno) de los grandes estudios de Hollywood como Pixar, Disney o DreamWorks.

Un ejemplo claro fue la cinta más reciente del director, 'Tadeo Jones 3: La tabla esmeralda', que recaudó más de 20 millones fuera de España, siendo lanzada en 40 territorios de los cinco continentes. Un lanzamiento que se produjo cuando las secuelas del Covid-19 eran todavía evidentes y el público se mostraba reticente a acudir a una sala de cine, su estreno supuso un revulsivo tanto para espectadores como exhibidores, elevando notablemente la cuota de cine nacional en el balance final del año.

