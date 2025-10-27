El Año Altamira continúa con conferencias y mesas redondas en la UA

ALICANTE, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Alicante (UA) continúa con el programa de actividades enmarcadas en la conmemoración del Año Altamira, coordinadas por la catedrática de Literatura Hispanoamericana Eva Valero. Las iniciativas se iniciaron en mayo con las jornadas 'Rafael Altamira. Literatura, crítica literaria y hispanoamericanismo' y continuarán con nuevas conferencias y mesas redondas.

El alcalde de El Campello, Juan José Berenger, anunció en enero de 2025 la celebración de esta efeméride. Tras las actividades dedicadas a Altamira en la primera mitad de este año, con motivo de la repatriación de sus restos de México a este municipio alicantino, la coordinadora de las actividades ha preparado un nuevo programa que se desarrollará entre octubre y diciembre.

Así, se iniciarán el martes con el ciclo de conferencias 'Tardes con Altamira', integrado por tres sesiones, a las 19.00 horas, en la Sede Ciudad de Alicante. La sesión inaugural tendrá como ponente a Ignacio Ramos Altamira, doctor en Filosofía Letras por la UA, con 'José Altamira Moreno, un ciudadano ejemplar'.

La segunda cita de este ciclo tendrá lugar el 17 de noviembre y versará sobre 'Los años de formación de Rafael Altamira: el colegio politécnico San José y el instituto Jorge Juan', a cargo de Javier Ramos Altamira, licenciado en Historia.

El ciclo finalizará el 2 de diciembre con la ponencia de José Ferrándiz, doctor en Ciencias Políticas y Sociología de la UA, con 'Rafael Altamira contra la hispanofobia y la leyenda negra', según ha concretado la institución académica en un comunicado.

CUBRIR "DIVERSAS DIMENSIONES DEL INTELECTUAL"

Valero ha explicado que la programación trata de cubrir "diversas dimensiones del gran intelectual alicantino". Así, se han programado dos mesas redondas, los días 5 y 6 de noviembre. Una de ellas, titulada 'Rafael Altamira: notas historiográficas sobre un alicantino universal', se desarrollará el 5 de noviembre a las 11.00 horas en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras, con las intervenciones de Armando Alberola, catedrático de Historia Moderna, y Emilio La Parra, catedrático emérito de Historia Contemporánea, con presentación y moderación de Eva Valero, coordinadora del Año Altamira.

Por su parte, el 6 de noviembre, a las 19.00 horas, se ofrecerá 'Rafael Altamira: la obra literaria y el hispanoamericanismo' en la sala Ramón Llull de la biblioteca municipal de El Campello, con la participación de José María Ferri, decano de la Facultad de Filosofía y Letras y catedrático de Literatura Española, y de Eva Valero. La mesa la presentará y moderará Catalina Iliescu, vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria.

La programación se completa con la jornada 'Altamira y el mundo del trabajo. Retorno de un intelectual', el 20 de noviembre, de 17.00 a 19.00 horas, en la Sede Universitaria de Elda. Presentarán esta actividad la coordinadora del Año Altamira, Eva Valero, y José Joaquín Martínez Egido, director de la Sede de la UA en Elda.

La jornada comenzará con la proyección del documental 'Rafael Altamira, el intelectual pacifista', producido por la Diputación de Alicante, al que seguirá la ponencia 'Pensamiento sociolaboral de Rafael Altamira', a cargo de José Ferrándiz, profesor de Ciencia Política de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Elda (Eurle-UA), con la presentación de Diana Jareño, directora del Secretariado de Apoyo a Estudiantes y Empleabilidad.

El evento culminará con la mesa redonda 'Operación Altamira: el humanista de actualidad', con la participación de Eva Valero y José Ramón Lillo, abogado del despacho Pérez Segura, que gestionó el traslado de los restos de Altamira, acompañados por José Ángel Camisón, catedrático de Derecho Constitucional y director de Eurle, quien presentará y moderará la mesa.

ACTOS EN MADRID EN 2026

Los actos conmemorativos del Año Altamira continuarán en Madrid en 2026 con la iniciativa del Ayuntamiento de El Campello para realizar actividades en el Ateneo de Madrid, del que Altamira fue miembro destacado y vicepresidente de la sección de Historia entre 1981 y 1903.

También en el Instituto Cervantes, donde se dedicará un espacio de la Caja de las Letras a custodiar objetos personales y documentos de Rafael Altamira, alicantino universal y uno de los españoles "con más relevancia internacional de la historia de España", según ha recalcado la UA.