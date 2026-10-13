Antonio Carmona encabeza el cartel de la próxima edición del Festival Origen

Presentación de la próxima edición del Festival Origen - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 13 Oct. (EUROPA PRESS) - -

La concejal de Turismo del Ayuntamiento de Castelló, Arantxa Miralles, ha presentado junto a Salvador Ferrando, representante de la organización, una nueva edición del Festival Origen, una propuesta musical que se celebrará el próximo 17 de octubre en el Parque Ribalta y que contará con la actuación de Antonio Carmona.

El festival ofrecerá una programación variada, con espectáculos de tributo, conciertos y propuestas que combinan diferentes estilos musicales, con entrada gratuita para todos los asistentes.

Miralles ha destacado la importancia de impulsar iniciativas que permitan ampliar la oferta turística de Castellón durante todo el año y que contribuyan a dinamizar la ciudad también durante los meses de otoño. "Queremos que Castellón sea un destino atractivo durante los doce meses del año, con propuestas culturales y musicales que inviten tanto a nuestros vecinos como a quienes nos visitan a disfrutar de todo lo que ofrece nuestra ciudad", ha dicho.

La concejal ha incidido en que Castellón cuenta con numerosos atractivos, "desde su litoral y su gastronomía hasta su patrimonio, sus fiestas y sus espacios verdes", y ha defendido la importancia de seguir incorporando propuestas que enriquezcan la experiencia de vecinos y visitantes. "Apostar por la música en directo y por eventos como este nos permite generar nuevos motivos para venir a Castellón, disfrutar de la ciudad y descubrirla desde otra perspectiva. Queremos una ciudad viva, con actividad durante todo el año y con una oferta cultural capaz de atraer a públicos diferentes", ha subrayado.

El Parque Ribalta será el escenario de esta nueva edición del Festival Origen, que propone disfrutar de una jornada musical en un entorno natural situado en pleno corazón de Castelló. La iniciativa busca convertir este espacio en un punto de encuentro para vecinos y visitantes, combinando música y naturaleza en una experiencia al aire libre que contribuya también a dinamizar la actividad de la ciudad. Desde Turismo se destaca, además, el valor de impulsar actividades que permitan disfrutar de los parques y jardines de Castelló de una manera diferente, acercándolos todavía más a la ciudadanía.

MÁS DE 4.000 ASISTENTES

La edición de 2026 llega después de la excelente acogida del año anterior. Según las cifras facilitadas por la organización, más de 4.000 personas acudieron a la jornada encabezada por Pitingo. La respuesta confirmó el interés que despierta un formato capaz de combinar un artista de gran proyección con un espacio público especialmente querido por los castellonenses, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El objetivo es consolidar una programación cuidada, fortalecer la relación con el público y convertir la cita en una referencia reconocible dentro de la agenda cultural de Castellón y de su entorno, ha destacado el consistorio.

PROGRAMACIÓN

La programación arrancará a las 18.00 horas con la actuación de la Cía Aida Lara, a la que seguirá, a las 18.30 horas, El Canto Da Estopa a Melendi, un espectáculo de tributo que reúne grandes éxitos de artistas y bandas fundamentales del pop-rock y la rumba urbana española de los años 2000, como Estopa, Melendi y El Canto del Loco.

Uno de los principales atractivos de la jornada llegará a las 20.00 horas con la actuación de Antonio Carmona, referente nacional del flamenco español, que ofrecerá un concierto de una hora. El artista fue una de las voces fundamentales de Ketama, formación decisiva en la renovación del flamenco, y ha desarrollado después una sólida carrera en solitario. Su forma de interpretar, su cercanía con el público y su capacidad para dialogar con distintos géneros lo han convertido en un nombre propio de la música española.

La música continuará a las 21.00 horas con La Cuarta Cuerda, mientras que, a las 22.30 horas, será el turno de Cris Reyes Flamenco Tech Fusion.

El Festival Origen se celebrará el próximo sábado 17 de octubre en el Parque Ribalta con entrada gratuita. Los interesados pueden consultar toda la información sobre el evento y su programación en la página web oficial: https://www.origencastello.com/.