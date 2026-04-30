Aprobada con el sí del gobierno de PP y Vox y el no de Compromís y PSPV la ZAS del barrio valenciano de Russafa

Protesta convocada por la Asociación por una Hostelería Responsable de Russafa y la Asociación Empresarial de Discotecas de Valencia contra la ZAS de Russafa ante el ayuntamiento de la ciudad y coincidiendo con el pleno en el que se ha aprobado. - HOSTELERÍA RESPONSABLE Y ASOCIACIÓN DE DISCOTECAS

VALÈNCIA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha aprobado este jueves definitivamente y en el pleno ordinario de abril, la declaración como Zona Acústicamente Saturada (ZAS) el barrio de Russafa. La medida ha salido adelante con el sí del gobierno local que forman PP y Vox y ha contado con el no de la oposición integrada por Compromís y PSPV-PSOE.

Coincidiendo con la sesión plenaria se han concentrado ante el consistorio trabajadores, empresarios y representantes del sector del ocio y la hostelería convocados por la Asociación por una Hostelería Responsable de Russafa y la Asociación Empresarial de Discotecas de Valencia para expresar su rechazo a esa ZAS con pancartas y consignas como "Queremos soluciones, no improvisaciones", "Ayuntamiento, escucha: la ZAS es una chapuza" o "Bajad el ruido, no las persianas".

El edil de Mejora Climática, Acústica y Eficiencia Energética, Carlos Mundina, para el que estos colectivos piden la dimisión, ha señalado, antes del pleno y durante su desarrollo, que con esta ZAS se atienden dos premisas: "cumplir un mandato judicial" y ser "exquisitos con el principio de legalidad".

Mundina ha destacado que hay una sentencia de julio de 2020, "dictada --en el anterior mandato-- cuando gobernaban Compromís y PSPV, que indica que el Ayuntamiento debería haber hecho un estudio acústico" y "que ya existe un informe de octubre de 2017 de Mejora Climática --también de la anterior etapa de gobierno, ha precisado-- donde ya se demostraba que se sobrepasaban los niveles acústicos y que había indicios suficientes para declarar" la ZAS "o iniciar el procedimiento" correspondiente.

"Hace más de seis años que quienes han tenido abandonados a los vecinos de Russafa han sido los miembros del anterior gobierno", ha expuesto el concejal, que ha afirmado que el actual ejecutivo, desde "junio de 2023", ha tenido como objetivo "terminar el proceso y llegar al punto de hoy".

"No se han mirado ni la sentencia, ni las normas", ha reprochado Carlos Mundina a los representantes de Compromís y PSPV. Tras ello, ha censurado que el edil de Compromís, Giuseppe Grezzi, extitular de Calidad Acústica, tuvo "tres años" en "un cajón" el inicio "de la declaración de esas normas". "Usted lo que hizo fue cruzarse de manos", ha criticado, además de insistir en que esta ZAS "deviene exigible y obligatoria para el Ayuntamiento" por ley: "debe ejecutarse forzosamente en virtud del principio de legalidad".

Grezzi ha considerado que esta declaración planteada por el ejecutivo de PP y Vox supone "mucho ruido y pocas nueces" porque "no convence ni a unos ni a otros" y genera así "un problema" que "no resuelve" el inicial. Ha afirmado que el anterior gobierno logró "bajar el ruido en toda la ciudad" y "hacer compatible la actividad económica y el derecho al descanso vecinal".

Asimismo, ha lamentado que se haya "rechazado la gran mayoría de alegaciones" y ha cuestionado la apuesta del gobierno municipal por la "participación" y el "diálogo": "Es tónica habitual olvidarse de la gente". "No cree que se deba reunir todas las veces que sea necesario y utilizar las mesas de trabajo", ha apostillado, además de considerar que al hablar de contaminación acústica hay que hablar también de tráfico.

Grezzi ha manifestado que "el vecino quiere descansar y medidas efectivas" y las actividades económicas, "seguridad jurídica" y ha remarcado que "en ese equilibrio debe trabajar un gobierno responsable".

Elisa Valía, del PSPV, ha rechazado que esta ZAS se esté abordando "bien" como ha considerado recientemente la alcaldesa, María José Catalá (PP), ha remarcado el rechazo expresado en Russafa y ha considerado "importante conocer todas las posiciones antes de tomar decisiones". "Se gobierna con la gente y para la gente y no en contra", ha expuesto, además de decir que "tener a todo el mundo en contra normalmente es síntoma de que te estás equivocando y mucho".

"MUCHO MAQUILLAJE"

"Su propuesta de ZAS es mala, por eso está todo el mundo en contra. No tiene medidas eficaces y eso es un problema. Nadie entiende que traigan aquí una ZAS que no va a solucionar el problema: no tiene medidas de calado y tiene mucho maquillaje y poca eficacia" en favor del descanso vecinal, ha aseverado Valía.

"Traen unas medidas que no van a beneficiar en nada" a las personas de Russafa "afectadas por el ruido noche tras noche", ha agregado. La edil ha considerado que "una aprobación definitiva debería aportar soluciones definitivas". "No estoy cuestionando la aprobación de la ZAS, ni el cumplimiento de la sentencia" sino "lo que pone en el documento", ha precisado Elisa Valía.

Mundina ha destacado que "es mentira" que no se haya reunido con los colectivos de Russafa, al tiempo que ha insistido en la necesidad de cumplir una decisión judicial. "Lo que no íbamos a hacer con esta claridad de una sentencia es radicalmente lo contrario que hicieron ustedes y no hacer nada", ha indicado a Compromís y PSPV, a quienes ha emplazado a votar a favor de la ZAS de Russafa y "arreglar lo que no han hecho en años".

Asimismo, ha defendido esta ZAS de Russafa y ha asegurado que recoge "las mismas normas que se recogen en otra, la última aprobada" por el anterior ejecutivo, "la del Carmen". "Hemos hecho toda la tramitación, se ha sometido a información pública, se han contestado las alegaciones de vecinos y hosteleros y se ha pedido un informe antes de la aprobación definitiva a la Conselleria de Medio Ambiente para recabar su dictamen", con el fin de que "cuando se tengan que aplicar sea de forma inmediata", ha añadido Mundina, que ha pedido rigor y ha dicho que se ha actuado con "proporcionalidad y mesura".

Antes de iniciarse el debate político ha intervenido en el pleno Josep Martínez en representación de la Associació de Veïns Russafa Descansa, que ha aludido a los "muchos años" del proceso llevado a cabo para la declaración de ZAS y a la sentencia emitida, además de señalar que "no es un problema de locales legales" sino "de saturación de locales" y apelar a la preservación de derechos de los vecinos.

"FECHA MARCADA EN ROJO"

También ha tomado la palabra Vicente José Pizcueta, de la Asociación de Ocio y Hostelería de los Barrios de València, que ha señalado que este jueves "quedará como una fecha marcada en rojo para el turismo, la cultura, las pymes del ocio y de la hostelería". Ha considerado paradójico que "el ruido del ocio sea el único que preocupa en la ciudad y, particularmente el de las pymes, que no existe" y ha subrayado que la ZAS debe contener "medidas preventivas para luchar contra el ruido y no contra la hostelería".

Asimismo, ha asegurado que la entrada en vigor de la de Russafa provocará un aumento del ruido nocturno del 846%. Ha expuesto que el adelanto del cierre de las discotecas a las 4.30 horas provocará el efecto contrario al que se persigue: se generará un ruido que hasta ahora no existía, porque el problema no estará dentro de los locales, sino en la calle".