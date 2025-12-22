Aprobado definitivamente el presupuesto de València para 2026 con el sí de PP y Vox y el no de Compromís y PSPV

Imagen del pleno ordinario de diciembre 2025 del Ayuntamiento de València, iniciado con un minuto de silencio por las personas sin hogar fallecidas en la calle y en el que se ha aprobado definitivamente el presupuesto del consistorio para 2026. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha aprobado definitivamente este lunes, en el pleno ordinario de diciembre, el presupuesto general del consistorio para 2026 con los votos a favor del equipo de gobierno que forman PP y Vox y el rechazo de los dos grupos de la oposición: Compromís y PSPV-PSOE.

El presupuesto de esta corporación local para el próximo año alcanza los 1.250,9 millones de euros y crece un 3,3% respecto al de 2025, de 1.210,8 millones. El consolidado, en el que se incluyen los organismos y empresas dependientes de esta administración local, se sitúa en 1.415,3 millones y aumenta un 5,7% respecto al actual (de 1.338,6 millones de euros).

Las cuentas del ayuntamiento de la capital valenciana para 2026 han llegado a esta sesión plenaria después de resolverse las alegaciones que se han presentado sobre ellas tras el pleno ordinario de noviembre en el que se aprobaron inicialmente --con el mismo sentido del voto--.

En la convocatoria de esta jornada, que se ha iniciado con un minuto de silencio "por todas las personas sin hogar que han muerto en la calle en la última década, se ha acordado igualmente, con los mismos apoyos y rechazos y ligada al presupuesto, la plantilla de personal para el próximo ejercicio.

La edil de Hacienda y primera teniente de alcalde, María José Ferrer San Segundo (PP), ha asegurado que el del año que viene es "un presupuesto que crece" y "que cumple desde la estabilidad fiscal, la sostenibilidad financiera y la regla de gasto", como "dice la Intervención General", además de destacar las inversiones previstas en los barrios y asegurar que todo se plantea "reduciendo deuda".

Ferrer San Segundo ha remarcado que el de 2026 es "el mayor presupuesto de la ciudad de València" y ha considerado que el de hoy es "un gran día" porque estas cuentas se aprueban de manera "definitiva". "Y así València va a tener presupuesto por tercer año consecutivo con este gobierno --local-- y en estos tiempos", ha dicho.

Desde la oposición, el portavoz del PSPV-PSOE, Borja Sanjuan, ha criticado que el del próximo año sea "el primer presupuesto que reduce su cifra total en los últimos once años" del Ayuntamiento y ha expuesto que "no es casualidad", tras lo que ha censurado la "vocación predeterminada" del ejecutivo municipal "de gripar lo público". "Ustedes no hacen, porque no quieren o porque no saben. Y creo que es porque no quieren", ha dicho también Sanjuan al gobierno.

Así, ha lamentado que el PP y Vox hayan optado por "renunciar a una cantidad importante de ingresos de manera muy injusta, rebajando más el IBI a aquellos que tienen los inmuebles más altos" y oponiéndose a "aplicar la tasa turística". "Están al dictado de los intereses de determinados sectores económicos", ha indicado a los miembros del ejecutivo, a quienes ha acusado de no impulsar proyectos y de "no hacer la ciudad" porque "se la hacen".

"No hay un solo proyecto ilusionante, transformador y nuevo en el presupuesto" de 2026, ha expuesto el portavoz socialista, que ha afirmado que València "se decide en los despachos de multinacionales". Sanjuan ha considerado que las cuentas del próximo año son "una prórroga presupuestaria menguante de lo que había con los gobiernos progresistas" anteriores de PSPV y Compromís. "No incluyen nada nuevo", ha insistido.

"INSUFICIENTE, INESTABLE, IRRESPONSABLE Y PELIGROSO"

Por parte de Compromís, la concejala Eva Coscollà ha lamentado la "incapacidad" del equipo de gobierno para gestionar ingresos claros· y ha censurado que deje "infrafinanciados servicios esenciales", al tiempo que ha señalado que esa "insuficiencia" tiene su origen en "la rebaja fiscal de 2023" defendida por el PP.

"Este presupuesto es insuficiente, inestable, irresponsable y peligroso para la salud financiera de este ayuntamiento", ha asegurado Coscollà, que ha considerado que no resuelve "las prioridades reales de la ciudadanía".