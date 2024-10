Aprobados provisionalmente los cambios en ordenanzas fiscales de València para 2025 y la inclusión de la tasa "basurazo"

VALÈNCIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha aprobado este martes, en el pleno ordinario de octubre, las modificaciones de diversas ordenanzas fiscales para su entrada en vigor el 1 de enero de 2025 y la inclusión de la nueva tasa por el servicio de recogida y transporte de residuos sólidos, la denominada por el equipo de gobierno local de PP y Vox como "el basurazo de Sánchez", y la ordenanza fiscal correspondiente.

Estos cambios y la creación de ese nuevo pago han salido adelante con el voto a favor del ejecutivo municipal, presidido por María José Catalá (PP). Los dos grupos de la oposición, Compromís y PSPV-PSOE, han rechazado la nueva tasa de basura, los cambios en el Impuesto de sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) y se han abstenido del en el resto de puntos relacionados con esas ordenanzas.

El equipo de gobierno ha destacado el mantenimiento para el próximo año de la rebaja del 20 por ciento en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) "que beneficia a todas las familias" y supone para ellas y de nuevo "70 millones de euros de ahorro", así como que el impuesto de plusvalías por herencias siga con una bonificación del 95%.

En el orden del día del pleno, los puntos referidos al área de Hacienda planteaban, entre otras cuestiones, dar cuenta de los estados de ejecución presupuestaria y de situación de tesorería a 30 de septiembre de 2024 y aprobar provisionalmente asuntos como la modificación de la Ordenanza reguladora de la prestación por el servicio de abastecimiento de agua potable, la modificación de la Ordenanza Fiscal General y la referida al impuesto de vehículos, al IBI, a las actividades económicas y al ICIO, así como la nueva tasa por la recogida y transporte de basuras.

Esta última ha centrado la mayor parte del debate de estos puntos. La primera teniente de alcalde y edil de Hacienda, María José Ferrer San Segundo (PP), ha reiterado que esa es una tasa impuesta por el Gobierno central "y sus socios", a partir de una directriz europea, y ha censurado que desde la oposición municipal, Compromís y PSPV, echen "ahora la culpa" al equipo de Catalá de su aplicación.

"Hay tres responsables: Sánchez, Compromís y el PSOE", ha dicho Ferrer San Segundo, que ha indicado que estos "votaron a favor" en el Congreso de una "tasa obligatoria" que "por primera vez en la historia del municipalismo español" se ha ordenado "para los 8.000 ayuntamientos de España". La titular de Hacienda ha destacado que "el PP presentó enmiendas que la hubieran evitado o hubieran hecho que fuera más sensible, no específica, no deficitaria y a cinco años". "Si la tasa fuera no deficitaria y ampliada a cinco años podríamos haber establecido mayores bonificaciones -- ha dicho que la norma referida a esta tasa es "muy restrictiva con las bonificaciones--", ha insistido.

"El PP presentó enmiendas que nos hubiesen ahorrado este debate porque no hubiera habido tasa. Y si no se hubiese quitado, pedíamos que se modificara y ustedes se negaron", ha expuesto, a la vez que ha pedido ante las críticas de la oposición "menos lobos" y ha rechazado "mentiras". "Ustedes son los culpables y Sánchez el dueño del 'basurazo'. Este marrón no nos lo van a trasladar", ha añadido la edil.

Asimismo, la primera teniente de alcalde ha considerado "pésima" la ley que la plantea y que no haya "criterios" generales para todos los ayuntamientos y que esto haga que cada uno tenga que establecer los suyos. En este sentido, ha agradecido el "gran trabajo y esfuerzo" hecho por "el equipo técnico de gestión de Residuos y por la Tesorería" del Ayuntamiento para habilitar esa tasa, ante "una norma nada regulada".

La nueva tasa costará 47 millones de euros a los valencianos, ha precisado el ejecutivo local, que ha criticado que el Gobierno central impida que pueda ser asumida por el consistorio. Asimismo, ha apuntado que la mitad de las viviendas abonarán una cuota de 39,14 euros anuales --3,3 euros al mes o 0,11 al día)-- y que se prevén reducciones y bonificaciones acumulables para familias numerosas, con escasos recursos o por la reducción de residuos.

"UN DELIRIO"

El portavoz del PSPV, Borja Sanjuán ha asegurado que el coste de la nueva tasa será superior a los 40 euros anuales para las familias y ha dicho al respecto que informes del Ayuntamiento calculan que para una estándar de cuatro miembros alcanzará los 140 euros al año, además de subrayar que esto se une al incremento de un 23% de la Tamer metropolitana por el tratamiento de residuos.

Sanjuán también ha defendido que pague más quien más contamina y ha considerado así "un delirio" las enmiendas de las que ha hablado Ferrer San Segundo, dado que la tasa debe ser "diferenciada" para "incluir un criterio verde", un modelo por el que también ha abogado Compromís. La oposición ha reclamado también que en la aplicación de ese pago no se tenga como referencia el recibo del agua.

"Se premia a quien no hace el esfuerzo de reciclar y se castiga al que sí. Pagan lo mismo los que separan y no los residuos", ha afirmado el edil de Compromís Sergi Campillo, que como Sanjuán ha asegurado que "hay mecanismos" para diferenciarlos pero que el PP no quiere aplicarlos. Campillo ha reclamado que no se engañe a la ciudadanía con la nueva tasa y que esta tenga además beneficios para las familias monoparentales porque el Ministerio de Hacienda lo permite.

"ESTAFA FISCAL"

La oposición ha calificado de "estafa fiscal" la rebaja de impuestos de la que habla el equipo de gobierno y ha señalado que son los que más recursos tienen los que menos pagan y los que menos tienen los que más desembolsan. Borja Sanjuán ha aseverado que los valencianos tendrán que pagar 420 euros más al año en impuestos con Catalá.

Desde Compromís, Eva Coscollà ha lamentado que el gobierno hable de "armonizar cuando sube impuestos" --ha aludido a la subida en el billetes sencillo de la EMT, en la Tamer y en el ICIO y a la nueva tasa de basuras y del ICIO, como también ha hecho Sanjuán--. "El Ayuntamiento está limitado para gastar, no cuadran las cuentas, necesita tener más ingresos e intenta cuadrar el presupuesto a martillazos", ha apuntado la edil, que ha calificado de "mala" la ejecución presupuestaria.

Ferrer San Segundo ha lamentado la "demagogia" que "no tiene límites" de la oposición y le ha pedido que no haga "trampas". "Llevan un año criticando que estamos bajando impuestos y los vamos a seguir bajando", ha subrayado.