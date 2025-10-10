La APV valora la decisión del TSJCV de avalar la ZAL y cree que es un "espaldarazo definitivo" al desarrollo de la zona

VALÈNCIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de València ha valorado este viernes la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de desestimar el recurso interpuesto por Asociación Ciudadana per L'Horta contra la resolución de la Conselleria de Vivienda de 2018 que aprobó definitivamente el Plan Especial de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de València.

"La sentencia ha sido recibida por la APV con gran satisfacción, reafirmando su confianza en la justicia y en haber realizado las tramitaciones conforme a derecho", ha apuntado la entidad en una valoración en la que considera que, de este modo, "se da espaldarazo definitivo al desarrollo de esta zona de actividad logística tan relevante para el apoyo al tejido empresarial y para la generación de empleo local".

La resolución, notificada ya a las partes y facilitada por el tribunal valenciano, concluye que la decisión administrativa es ajustada a derecho, tras analizar los motivos de impugnación de los recurrentes, que estaban basados en su mayor parte en posibles infracciones del derecho autonómico valenciano.

Así lo acordó el Tribunal Supremo (TS) en su sentencia de casación de 30 de octubre de 2024, que estimó los recursos de la Generalitat y Valencia Plataforma Intermodal y Logística SA, anuló parcialmente una sentencia previa, de julio de 2022, del propio Alto Tribunal valenciano y dispuso que éste emitiera una nueva resolución tras el análisis de los motivos impugnatorios que no habían sido examinados en la primera.

El TSJCV ha desestimado ahora esos otros ocho motivos del recurso de la asociación demandante, algunos de ellos tras aplicar los razonamientos jurídicos recogidos en el fallo del Supremo, como en lo relativo al emplazamiento elegido por la Administración para la ZAL, en suelo ubicado en el barrio de La Punta.