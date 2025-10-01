Arde una empresa de tratamiento madera tropical en Castelló

CASTELLÓ, 1 Oct. (EURPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos han estabilizado el incendio originado esta madrugada en una nave de tratamiento madera tropical situado en la Avenida Enrique Gimeno de Castelló, en cuyo interior no se encontraba nadie en el momento de declararse el fuego, según ha informado la Policía Local.

El fuego se inició sobre las 06.37 horas por causas que se están investigando y en la zona han actuado 16 bomberos, con 6 vehículos desplazados, y se han movilizado asimismo efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional.

En la nave se encontraba gran cantidad se madera almacenada y se ha quemado zona despacho y de otro material almacenado. El fuego ya se encuentra estabilizado sin llama y en el lugar permanecen efectivos de la Policía Local y bomberos en el lugar refrescando la nave.