El área de Arnau de Vilanova-Llíria implanta una técnica pionera con vapor de agua para tratar el crecimiento prostático - GVA

VALÈNCIA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de salud València Arnau de Vilanova - Llíria ha incorporado a su cartera de servicios la terapia térmica con vapor de agua mediante el sistema Rezum, una técnica mínimamente invasiva destinada al tratamiento de los síntomas urinarios provocados por la hiperplasia benigna de próstata.

Esta patología afecta a un elevado porcentaje de hombres a partir de los 50 años y puede ocasionar dificultades para orinar, disminución de la fuerza del chorro miccional, sensación de vaciado incompleto de la vejiga, aumento de la frecuencia urinaria y necesidad de levantarse varias veces durante la noche para orinar, con el consiguiente impacto en la calidad de vida, según ha informado la generalitat en un comunicado.

La terapia Rezum consiste en la administración controlada de vapor de agua en el tejido prostático a través de la uretra, sin necesidad de realizar incisiones. El vapor libera energía térmica que reduce progresivamente el volumen prostático y amplía el espacio de la uretra, mejorando así el flujo urinario.

La incorporación de esta técnica sitúa al Departamento de Salud València Arnau de Vilanova - Llíria entre los centros pioneros de la sanidad pública en la aplicación de este procedimiento, que constituye "una alternativa eficaz" a los tratamientos farmacológicos y a determinadas intervenciones quirúrgicas convencionales, han destacado.

Entre las principales ventajas de esta técnica destacan que no requiere ingreso hospitalario, puede realizarse sin anestesia general, presenta una baja tasa de complicaciones y permite una recuperación rápida. Además, preserva la función sexual y la eyaculación, aspectos especialmente valorados por los pacientes y que pueden verse afectados por otros tratamientos, han señalado.

La intervención tiene una duración de pocos minutos y el paciente recibe el alta el mismo día. La mejoría de los síntomas comienza a apreciarse aproximadamente al mes del procedimiento y continúa de forma progresiva durante los meses posteriores.

CURSO-TALLER FORMATIVO CON CIRUGÍA EN DIRECTO

Como hospital de referencia en la aplicación de esta terapia, el Servicio de Urología organizó un curso-taller formativo con cirugía en directo dirigido a médicos internos residentes de Urología procedentes de distintos hospitales de la Comunitat Valenciana. Esta actividad permitió compartir la experiencia del centro en el uso de esta técnica mínimamente invasiva y reforzar la formación especializada en nuevas alternativas terapéuticas para el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata.

Con la incorporación de la terapia Rezum, el Servicio de Urología amplía las opciones terapéuticas disponibles para los pacientes con hiperplasia benigna de próstata, reforzando su compromiso con la innovación asistencial y la aplicación de tratamientos menos invasivos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.