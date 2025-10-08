El Arniches arranca temporada con 'Afectuosamente suyo, Jack el Destripador' y un concierto de Las Lloronas

Imagen de la obra de teatro 'Afectuosamente suyo, Jack el Destripador' - GVA

ALICANTE, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), arranca su actividad escénica en el Teatre Arniches de Alicante con espectáculos de teatro y música, concretamente con 'Afectuosamente suyo, Jack el Destripador' y un concierto de Las Lloronas.

La delegada territorial del IVC en Alicante, Alicia Garijo, ha resaltado la "calidad" de este inicio de temporada y ha asegurado que abrir "con una compañía valenciana no es una casualidad, sino un símbolo del compromiso" que la institución "mantiene con el territorio".

Igualmente, ha subrayado que lo hace "con la alegría de recibir a uno de los actores alicantinos más reconocidos como es Toni Misó", según ha informado la Generalitat Valenciana este miércoles en un comunicado.

En este sentido, Garijo ha destacado que si bien la música en la programación tiene "menos presencia que otros géneros", se busca "ofrecer conciertos muy especiales como el de Las Lloronas, que va a enamorar al público".

Así, este viernes a las 20.30 horas la empresa valenciana Yapadú Producciones presenta 'Afectuosamente suyo, Jack el Destripador', de Ignacio García May, dirigida por Javier Sahuquillo y con Toni Misó, Raúl Ferrando, Lula Heredia y David Kelly en el escenario.

Esta pieza, ambientada a finales del siglo XIX, pone el foco en "el primer asesino mediático de la historia y en una teoría sobre lo que pudo pasar".

Por otro lado, este sábado a las 20.30 horas la música llega al Arniches de la mano de Las Lloronas, un trío establecido en Bruselas cuyas integrantes tienen procedencia holandesa, alemana y española. Estas tres artistas se unen para "compartir letras íntimas impregnadas de armonías, melodías melancólicas y ritmos cautivadores".

Su trabajo encuentra inspiración en el folclore hispano y la poesía urbana y recorre las sonoridades 'klezmer', el 'cant de batre' y el 'blues' para "crear un sonido único y original". De esta forma, cantan a tres voces acompañadas de guitarra, clarinete y violonchelo.

Las entradas para el espectáculo 'Afectuosamente suyo, Jack el Destripador' y el concierto de Las Lloronas se pueden adquirir a través de la taquilla en línea del IVC.