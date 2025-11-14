Artistas jóvenes instalan un laberinto de "micromundos" en el IVAM que "refleja el potencial valenciano"

VALÈNCIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Art i Context 2023-2025, que sigue los procesos de producción artística de un grupo de artistas jóvenes valencianos, escribe su último capítulo en el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) con una exposición colectiva ideada a modo de 'laberinto' en la que seis talentos emergentes muestran sus "micromundos".

El último acto de la segunda edición de este proyecto pone el foco en la instalación artística y, para la directora del IVAM, Blanca de la Torre, "refleja muy bien lo que está sucediendo en la Comunitat Valenciana, la solidez de las propuestas y el potencial del arte valenciano", ha explicado durante la presentación de la muestra.

Bella Báguena, Pablo Bolumar, Juan de Dios de Morenilla, Marco Henri, Gema Guiles y Sandra Mar investigan los aspectos instalativos de su producción individual, pero también trabajan bajo la idea compartida de conformar este laberinto.

El resultado es una exposición "valiente" y "sólida" de seis propuestas que "combinan de manera magistral ese carácter experimental con el carácter particular" de cada artista, ha destacado De la Torre.

La reflexión sobre lo cotidiano, las narrativas sonoras y de ficción o la recontextualización de materiales marcan un recorrido en el que el visitante se puede guiar por el trabajo del dúo de mediadoras Elástica, que conforman Elena Sanmartín y Elena Rocamora. A través de un vídeo y de un dispositivo de "juego y provocación" que propone al público diferentes preguntas o maneras de desplazarse por la sala, animan a "perderse en el laberinto" y acercan las obras a todos los públicos.

UN BANQUETE DE GEMA QUILES

Gema Quiles (Vila-real, 1994) ha explicado que centra su instalación artística en la idea de un banquete, de exceso y de abundancia. "Al tratarse de un proyecto donde se da este tiempo a la investigación, se van construyendo otras propuestas. Saqué de mi idea muy pictórica algo más material, intentando no replicar lo que podía pintar en el exterior, sino darle propio peso a la instalación", ha detallado.

El resultado es la instalación 'Banquete', en la que sus cuadros rodean una gran mesa llena de copas y formas que recuerdan a las montañas y los ríos. "Un lugar de encuentro, reunión o celebración", ha descrito.

LA MÚSICA DE BELLA BÁGUENA

Por su parte, Bella Báguena (València, 1994) ha indicado que su instalación responde a una investigación de "cómo traer la experiencia auditiva y musical al espacio museístico", y ha trasladado al IVAM los discursos que dirigen su producción musical.

Así ha creado 'Algo cayó', una instalación sonora compuesta por jarrones, cada uno asociado a una pieza sonora individual. La obra se articula como un jardín íntimo en el que cada ramo es un punto de escucha.

EL CENADOR DE POESÍA DE SANDRA MAR

Sandra Mar (València, 1995) ha destacado que, inspirada por la idea compartida del laberinto, recuperó el concepto de cenador. "Estas estructuras de jardines que son de pausa y encuentro", y que emplea para crear una "narración fragmentada en torno a los encuentros" donde combina su trabajo de cerámica con su poesía, escrita en el barro.

Así, 'Los encuentros' se configura con "muchos recovecos para recorrer", ha explicado. Diferentes objetos le ayudan a construir su narrativa poética, donde el amor, el deseo y los afectos juegan un papel central.

LA EMPRESA FICTICIA DE PABLO BOLUMAR

En el caso de Pablo Bolumar (Horta Nord, 1996), su instalación artística está ubicada debajo de las oficinas del IVAM y "absorbe esa energía corporativa" para crear la empresa ficticia 'Canyar' y sus oficinas, en las que se implementan soluciones para el problema ecológico de las cañas en los márgenes de los ríos, ha explicado el artista.

Realidad y ficción se desdibujan en esta propuesta donde Bolumar combina una parte de trabajo de investigación sobre la caña y otra más "especulativa" en la que la empresa propone soluciones como la fabricación de bloques para crear micropresas como "un proceso de transformación extra a los procesos actuales que ya existen de limpieza de barrancos que establecen las Confederaciones hidrográficas".

EL CANCERBERO POP DE JUAN DE DIOS MORENILLA

A Juan de Dios Morenilla (Caravaca de la Cruz, 1992) el concepto de laberinto le sugirió varias ideas, como la de estar atrapado o el mitológico 'cancerbero' como 'gatekeeper', ha detallado. Así, en 'Studio Telling', grandes perros de estética pop proponen un diálogo exterior e interior, también cuando el visitante se asoma al reverso de las piezas para descubrir los entresijos de la creación.

De esta manera, la instalación artística introduce al espectador en las tensiones psicológicas inherentes al ejercicio de la práctica artística a través de pinturas y elementos escultóricos.

EL FUEGO DE MARCO HENRI

La instalación de Marco Henri (Metz, 1998) se inspira en la idea simple de esas hogueras que "fácilmente alguien puede poner en Youtube en casa para desarrollar algo más profundo": una instalación que habla de "los sentimientos de oscuridad y de tristeza" y los relaciona con el fuego.

En 'H-VC1JD', Henri se sirve de la instalación audiovisual multimedia formada por proyecciones y reproductores de sonido. El artista realiza un ejercicio de recontextualización a partir de material sonoro y visual al que aplica modificaciones para lograr una metalectura fantasmagórica.