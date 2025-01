Artistas visuales piden "repensar el apoyo al sector cultural" para garantizar su sostenibilidad tras la dana

VALÈNCIA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló (AVVAC) señala que la tragedia de la dana ofrece una oportunidad para "repensar el apoyo al sector cultural" y, en este sentido, reclama la puesta en marcha de "políticas que garanticen la sostenibilidad, la dignidad y el reconocimiento que merecen quienes dedican su vida al arte".

El colectivo recuerda, en un comunicado, que el día de la riada, "el lodo arrasó con la vida y el trabajo de unas 63 personas artistas, encontrándolas en sus talleres y almacenes junto a todas sus obras".

"Estas piezas, fruto de años de dedicación y trayectoria creativa, quedaron sepultadas, muchas de ellas sin seguro que las protegiera. Además, la precariedad que caracteriza al sector artístico visual en España impide que la mayoría cuente con ingresos suficientes para cotizar a la seguridad social. Esto no es por falta de voluntad, sino por una actividad legislativa que desde hace años vive de espaldas a la realidad del sector de las artes visuales y que ni siquiera el actual Estatuto del Artista ha conseguido mejorar", exponen.

En esta línea, recalcan que las pérdidas "fueron totales: talleres, herramientas de trabajo y la mayor parte de sus obras quedaron inundadas o destruidas". "Incluso hoy, algunas siguen enterradas bajo el barro. El impacto emocional y profesional es incalculable. Para estas personas, perder sus materiales y obras no es solo un revés económico; es perder la capacidad de seguir creando, dejando sus vidas paralizadas por completo", insisten.

Además, señalan que la dana sorprendió a las y los artistas de la Comunitat Valenciana mientras preparaban sus exposiciones, con proyectos enviados y en desarrollo. En muchos casos, apuntan, los centros de arte en España no formalizan contratos hasta que las obras están listas para exponer. Esto significa que los procesos de investigación, creación y producción de las obras "no están cubiertos económicamente, dejando los honorarios de las y los artistas en una situación de precariedad extrema".

Tras la riada, se sucedieron cancelaciones y reprogramaciones de eventos en toda la Comunitat Valenciana, "profundizando aún más la incertidumbre en el sector".

En este contexto, indican que, unos dos meses después, el 27 de diciembre de 2024, en plenas vacaciones de Navidad, la Conselleria de Cultura lanzó una línea de ayudas urgentes dirigida a las y los profesionales y empresas culturales afectadas por el temporal.

'SÁLVESE QUIEN PUEDA'

Estas ayudas, publicadas en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), se conceden por orden de solicitud, "lo que genera una situación de 'sálvese quien pueda', incompatible con la gravedad y la extensión del daño sufrido". "El breve plazo para presentarlas -20 días hábiles- obliga a las personas afectadas a realizar un peritaje de daños en tiempo récord, mientras intentan lidiar con las consecuencias emocionales, materiales y profesionales de la dana", advierten.

Y añaden que "esta combinación de premura y desigualdad en el acceso acentúa la sensación de incomprensión y desamparo entre las y los artistas, quienes, una vez más, se ven enfrentados a un sistema que parece ignorar la singularidad de su situación y la magnitud de las pérdidas sufridas". La convocatoria está prevista para cerrar el próximo 28 de enero, "dejando fuera, previsiblemente, a muchas personas que no han podido cumplir con las exigencias burocráticas en tan poco tiempo", alertan.

Desde AVVAC agregan que el decreto que regula estas ayudas reconoce la importancia de la cultura como parte del tejido productivo y su valor en la vida creativa y social. Busca, en principio, reactivar este sector tan afectado por las inundaciones mediante la reposición de bienes dañados. Incluso incluye medidas dirigidas a quienes no están regularizados, "un gesto que, aunque positivo, resulta insuficiente, cuanto menos en la forma en que se concreta en la citada norma".

"Lamentablemente, --continúan-- estas ayudas siguen abordando el sector desde una perspectiva meramente mercantilista, centrando el apoyo únicamente en bienes materiales como herramientas y maquinaria, pero sin considerar otros aspectos fundamentales".

"No se contemplan las pérdidas de proyectos en ejecución, bienes inmateriales, lucro cesante, ni la exclusión del colectivo de eventos culturales. Tampoco se tiene en cuenta la interrupción total de la infraestructura cultural en muchos municipios del área metropolitana de Valencia desde el pasado 29 de octubre. Considerar subvencionarles únicamente los bienes materiales demuestra una falta de comprensión de la singularidad del sector artístico", resaltan.

"Las y los artistas dedican meses, incluso años, a desarrollar ideas que finalmente se materializan en obras efímeras, expuestas durante unas pocas semanas. Es una realidad insostenible, en la que el tiempo, los procesos creativos y los riesgos que asumen las y los artistas quedan completamente ignorados", enfatizan.

Desde AVVAC confían en que este decreto "sea solo un primer paso y se sucedan nuevas medidas que reconozcan y apoyen la verdadera singularidad del sector". "El arte no se reduce a máquinas, bastidores o marcos. Las y los artistas son creadores siempre, incluso cuando no exponen o no pintan, y es imperativo que las políticas públicas reflejen esta realidad", recalca la entidad, que afirma que seguirá trabajando para que "la voz del colectivo artístico sea escuchada y para que se implementen políticas que garanticen la sostenibilidad, la dignidad y el reconocimiento que merecen quienes dedican su vida al arte".