Asesora de Celaá defiende que CCAA regulen las lenguas cooficiales frente a la "obsesión de recentralizar" de la LOMCE

Publicado 28/11/2018 16:32:09 CET

VALÈNCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La catedrática Elena Martín, asesora de la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha defendido este miércoles que la reforma educativa que prepara el Gobierno deje en manos de las CCAA la regulación de las lenguas cooficiales, frente a la "obsesión de recentralizar, recentralizar y recentralizar" de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) de 2013.

Martín ha recordado la polémica frase del entonces ministro de Educación José Ignacio Wert cuando hablaba de "españolizar a los alumnos catalanes" para asegurar que esa es la "obsesión" de la LOMCE, también conocida como 'Ley Wert'. Además, cree que "es una fantasía porque al final no puedes controlar a cada centro, cada aula".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios antes de participar en la Jornada de Orientación de la Universitat Politècnica de València (UPV), al ser preguntada sobre la modificación de la LOMCE que prepara el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Según ha explicado, el anteproyecto para modificar la LOMCE "vuelve al modelo que tenía en su día la LOGSE que era un 55% del currículum cuando tienes lengua propia -como la Comunitat Valenciana- de las enseñanzas mínimas y el resto lo hace la comunidad. Y ya está. Y no esta locura de hay asignaturas especificas, asignaturas obligatorias, o asignaturas autonómicas".

La reforma aporta "mayor flexibilidad" a la hora de organizar el currículum por ámbitos. "Es un poquito más flexible, no solo de las CCAA, que a veces descentralizamos mucho hacia las CCAA y a los centros no les dejamos ninguna autonomía". Para ello "destaca bastante la idea de que o los centros hacen sus propios proyectos con compromisos y análisis de sus características o el nivel de la CCAA es importante pero no garantiza suficientemente la adaptación".

LAS DECISIONES LAS TOMARÁ QUIEN ESTÁ MÁS PRÓXIMO

La idea es que "las decisiones las tome quien está más próximo a conocer los casos, con una regulación y con una supervisión, pero ¿cómo desde arriba vas tú a decidir?". La exención de la lengua cooficial en manos de las regiones "responde un poco a esta lógica", ha apuntado.

La catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid ha querido incidir también en que la modificación de la LOMCE está "impregnada de un convencimiento de que o somos capaces de atender la diversidad de todos y de todas, no de algunos, o es imposible" la educación inclusiva. A su juicio, la clave de la educación inclusiva está en "atender a todo el mundo, no a colectivos concretos". Lo contrario es un "reduccionismo".

Martín ha explicado que así lo refrendan algunos de sus artículos de la nueva normativa más allá de que esté expresado como un concepto general, como es el caso de la modificación en la cuestión de las repeticiones. "Consideramos que cuando se piensa que repetir es una solución como pensaba la LOMCE hay una idea de que el alumno lo único que necesita es más tiempo. Eso es muy simple, no es así, necesita también que le enseñemos de otra manera, hacerle repetir en el sentido de darle un año no es una solución", ha argumentado.

De este modo, la reforma educativa ve la repetición algo "muy excepcional", tras haber agotado medidas anteriores. La decisión la tendrá que tomar el equipo docente en su conjunto y la persona que repita tendrá un plan propio de repetición y currículum, hecho para esa persona, y una figura en el centro que hará el seguimiento.

También se modifican los programas de mejora, la FPB y se empiezan los itinerarios más tarde, ha explicado. En definitiva, "todas las medidas que tienen que ver con la comprensibilidad" y "en ese nivel el orientador/a es esencial porque es la persona que va a contribuir a decidir hacia donde van los alumnos", ha subrayado.

En este punto, ha apuntado que se persigue "un modelo de intervención que llamamos educativo" porque "la verdad es que el modelo muchas veces sigue siendo demasiado clínico", ha admitido, en lugar de trabajar cómo se enseña, cómo se trabaja la convivencia, o por qué una metodología es mejor que otra".

Según Martín, "los humanos somos capaces de aprender, lo que pasa es que necesitamos a veces mucha ayuda. Cuando uno tiene esta concepción hace de la educación otra herramienta. Cuando tiene la concepción de que lo que hay que hacer es identificar cuanto antes a los capaces y a los que no, ponerlos en un sitio o en otro como hacía la 'Ley Wert', entonces haces una ley con ese concepto: reválidas, repeticiones y segregación".

PRÓXIMAS PAU SIN EXENCIÓN

También el coordinador de las pruebas de acceso a la universidad en la Comunitat Valenciana, Antoni Gil, se ha referido a la cuestión de las lenguas cooficiales, en su caso en las próximas PAU, que según ha explicado a partir del próximo curso, los alumnos de primero de Bachillerato que se vayan fuera de la Comunitat a cursar un año de estudios no estarán exentos del valenciano. Los que ya se han ido en las condiciones actuales sí mantendrán la exención,

"El estudiantado valenciano que se desplace a estudiar un curso fuera de la Comunitat Valenciana no estará exento del valenciano, igual que no está exento de matemáticas ni de las otras asignaturas. Hasta ahora se les daba la exención haciendo una interpretación de la Llei d'us del Valencià pero esa interpretación hace falta modificarla un poco y eso es lo que se ha modificado", ha defendido.

Respecto al resto de cuestiones de las próximas PAU, Gil ha señalado que "los cambios son mínimos". Algunos hacen referencia a la inclusión en las ponderaciones de los idiomas extranjeros, que ponderarán tanto los de la fase voluntaria como el idioma extranjero de la fase obligatoria.

También se ha regulado el protocolo de matrícula y atención al estudiantado que está en proceso de cambio de género para que no tenga ninguna incomodidad en el momento de hacer el examen de las PAU, así como la adaptación de los PAU por temas de dislexia, TDH o todo tipo de necesidades educativas que tenga el estudiantado.

"Este es un año de tranquilidad", ha dicho, aunque ha avisado que se avecinan cambios como en el caso de la Historia de la Filosofía que seguramente será obligatoria para todos en segundo de Bachillerato. En todo caso, ha apuntado que las PAU de 2019 "ya están prácticamente cerradas y en las de 2020 no habrá modificaciones significativas". Lo único modificaciones en la estructura de algunos de los exámenes de alguna de las 24 asignaturas.