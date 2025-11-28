Así cantó el Roig Arena de València el cumpleaños feliz a Anuel AA

1031687.1.260.149.20251128133012 Anuel AA en su concierto en el Roig Arena de València - ROBER SOLSONA

VALÈNCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El icono del trap latino y del reguetón Anuel AA ofreció en la noche de este jueves un concierto en el Roig Arena de València ante 13.000 personas que, además de corear los éxitos del artista, le felicitaron por su 33 aniverasrio con un 'Cumpleaños feliz' colectivo.

Y en el mismo escenario se le obsequió con una tarta para celebrarlo, mientras él cantaba 'La Última Vez', el tema que lanzó en colaboración con Justin Bieber.

Tras años presentándose únicamente en grandes festivales, Anuel AA ha regresado a los escenarios en el formato concierto y ha recalado en València con la gira 'Real Hasta La Muerte Tour'. El cantante puertorriqueño presentó "una puesta en escena renovada y un espectáculo visual de alto nivel", destaca el Roig Arena en un comunicado.

En esta actuación --programada en un principio para el 14 de noviembre pero que fue aplazada por motivos de salud de la estrella-- Anuel AA repasó los temas más destacados de su discografía, arrancando con éxitos como '47', 'Medusa' o 'Amanece', con canciones icónicas como 'Ella Quiere Beber' o 'Sola', e himnos recientes como 'Más Rica Que Ayer'.