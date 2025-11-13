Asociación de Damnificados Horta Sud plantea a Mus un criterio unificado ante alertas y hacer simulacros de inundación

Archivo - El vicepresidente segundo para la Recuperación y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Damnificados Horta Sud ha planteado al vicepresidente segundo para la Recuperación y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, que se establezca un criterio unificado ante alertas meteorológicas y que se lleven a cabo simulacros de inundación en centros escolares y municipales.

Así se lo ha trasladado este jueves el presidente de la Asociación de Damnificados Horta Sud, Christian Lesaec, a Martínez Mus, durante el encuentro que el vicepresidente segundo ha mantenido con esta entidad, con SOS Desaparecidos y con la Agrupación ciudadana de afectados por la dana 'Tots a una veu'.

Lesaec ha detallado que le han solicitado un criterio unificado a la hora de decretar las alertas meteorológicas para evitar que "cada ayuntamiento decida por su cuenta si cierra o no cierra centros escolares", y han realizado la misma petición para los centros de trabajo.

Asimismo, ha propuesto implantar un sistema de comunicación de todos los ayuntamientos y de alerta temprana, y la posibilidad de realizar simulacros de inundación en centros escolares y municipales. Ante ello, Lesaec ha señalado que el vicepresidente segundo ha informado de que están realizando cursos de formación de emergencias en los ayuntamientos.

En el encuentro, la Asociación de Damnificados Horta Sud han recalcado que todavía esperan la invitación para poder participar en la comisión de investigación de la dana en Les Corts Valencianes, ante lo que les ha trasladado que "depende de los grupos políticos que haya acuerdo", aunque las fechas "en breve" estarán.

Lesaec ha desgranado que han consultado por las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno central y Mus les ha comentado que ha solicitado una reunión con la comisionada de la dana, Zulima Pérez, para encontrar una forma de trabajar conjunta, mediante comisión mixta o con otro sistema de colaboración con responsables de distintos sectores y de ambas administraciones para ponerse a trabajar de forma común.

Desde su Asociación también han solicitado que las ayudas de la Conselleria de Educación lleguen a alumnado que el pasado año cursaba cuarto de la ESO o segundo de Bachiller en un centro de la zona cero y ahora estén cursando estudios fuera de la zona cero

Las asociaciones también han requerido un refuerzo en la atención a la salud mental, sobre todo una atención más continuada a familiares de víctimas mortales, ante lo que Mus ha trasladado "total disposición" de la Generalitat para volver a firmar un acuerdo de colaboración con el Gobierno.

Por otra parte, Lesaec ha detallado que Mus les ha mencionado que el proyecto del parque fluvial está teniendo buena acogida en los ayuntamientos y que se utilizarían espacios municipales o zonas verdes públicas.

En relación a las expropiaciones, ha indicado que el dirigente les ha informado de que la intención es evitarlas si es posible o utilizar la figura de expropiación voluntaria; mientras que les ha comentado que el barranco de la Saleta está en plazo de alegaciones y hay "bastantes", por lo que deben resolverse para comenzar a trabajar.

Además, Mus les ha manifestado que hay 127 presas de laminación y depósitos que corresponden o forman parte de las infraestructuras de la Generalitat Valenciana que están en la zona del interior, las cabeceras de los ríos, que ya están reparadas o están en fase de reparación.

"AMBIENTE CORDIAL"

Lesaec ha destacado que la reunión, para establecer la primera toma de contacto con el vicepresidente segundo, ha tenido un "ambiente cordial" y ha apuntado que espera que lleguen "a buen puerto" las peticiones. Además, ha trasladado que Mus les ha mostrado que la Generalitat "está y va a estar siempre a nuestra disposición".

Igualmente, Lesaec ha mencionado el compromiso de Mus para llevar a cabo reuniones periódicas con las asociaciones para que estas trasladen sus demandas. Al respecto, la Generalitat ha mostrado su "voluntad" para "reforzar la vía de comunicación que lleva meses abierta" y realizar reuniones periódicas.

En relación al encuentro, la Generalitat ha desgranado que, entre las cuestiones planteadas "todas las partes han coincidido en la necesidad de instar al Gobierno a acelerar las obras de encauzamiento pendientes".