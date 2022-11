Asociaciones de artes escénicas dicen que el retraso en ayudas del IVC "comprometen la viabilidad" de proyectos

VALÈNCIA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones de Artes Escénicas valencianas advierten de que viven "una situación angustiosa" a consecuencia de "los retrasos en las resoluciones de las diferentes ayudas al sector del teatro, la danza y el circo por parte el Institut Valencià de Cultura (IVC)".

Ante el "inminente" plazo de presentación de las justificaciones, y dado que todavía no se han resuelto de manera definitiva ninguno de las modalidades, estos colectivos recalcan que "la viabilidad de muchos proyectos se ve gravemente comprometida y corre serio peligro".

Por ello, las asociaciones afectadas hacen un llamamiento común para denunciar la situación: "A día de hoy no tenemos ninguna resolución definitiva. De hecho, en algunas modalidades todavía tiene que pasar el plazo legal por alegaciones, y en otras ni siquiera hay resolución provisionales. Teniendo en cuenta que las resoluciones provisionales no son válidas ante las entidades bancarias para la solicitud de los préstamos por parte de las compañías y organizaciones, nos encontramos ante la perversión de que, a 30 de noviembre, tienen que estar pagadas y auditadas unas facturas que en muchos casos las empresas no pueden satisfacer por falta de liquidez", declaran.

El 8 de noviembre, representantes de las artes escénicas trasladaron estas inquietudes a la consellera de Educación, Cultura y Deportes, Raquel Tamarit, al secretario autonómico de Cultura, Ximo López Camps, al director general del IVC, Abel Guarinos, y al director adjunto de Artes Escénicas, Roberto García.

En su respuesta, según informan las entidades en un comunicado, el secretario autonómico anunció el aplazamiento de algunos plazos de justificación, a lo que las asociaciones contestaron que se hiciera oficial a través del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), para que fuera válido ante las entidades bancarias. "Pero ha pasado una semana y a día de hoy seguimos sin respuesta oficial ni de Conselleria ni del IVC", lamentan.

"Somos conscientes, porque así lo han manifestado la Conselleria y la IVC, de la carencia de medios humanos en el departamento de Ayudas. Sin embargo, pensamos que es un problema que tiene que solucionar la administración y no trasladar las consecuencias de la organización al sector, puesto que esto podría provocar una seria crisis y el retraso en los pagos y las justificaciones", apuntan.

"LA GRAN DUDA"

A día 22 de noviembre y sin resoluciones definitivas, "la gran duda" para estas organizaciones continúa siendo si la IVC cree que llegará a tiempo para publicarlas en los nuevos plazos, 5, 16 y 26 de diciembre. "Queremos saber qué certeza hay en esto, y que se ha planteado en el supuesto de que no se llegue a tiempo", afirman los profesionales de las Artes Escénicas, que plantean "qué razón técnica hay para no admitir nuestra propuesta de aplazar la presentación de las auditorías? "Pensamos que la situación se agrava cada vez más y exigimos soluciones a todos estos problemas", apostillan.

Las asociaciones adheridas a esta reivindicación son AAPV (Actors i Actrius professionals valencians), ADVAEM (Associació de distribuidors Valencians D'AAEE i Música), GC (Gestors Culturals. Associació valenciana professionals de la cultura), APDCV (Associació de Professionals de la Dansa de la Comunitat Valenciana), APCCV (Associació de Professionals de Circ de la Comunitat Valenciana), AVED (Asociación Valenciana de Empresas de Danza), AVEET (Associació Valenciana d'Escriptores i Escriptors Teatrals), Avetid (Associació d'Empreses d'Arts Escèniques del Pais Valencià), Comité Escèniques, FETI (Federació d'Espais Teatrals Independents), Proart (Associació de Professionals de les Arts Escèniques de les comarques de Castelló) y Protea (Professionals del Teatre d'Alacant).