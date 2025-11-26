Archivo - El Auditori de Castelló acoge este jueves el concierto de jazz de Dan Barrett-Enric Peidro Quintet - FABIO GALICIA JEREZ - Archivo

CASTELLÓ 26 Nov. (EUROPA PRESS) - -

El Auditori de Castelló, espacio propio del Institut Valencià de Cultura, recibirá este jueves a The Dan Barrett-Enric Peidro Quintet, un quinteto de jazz clásico que revive el espíritu del 'swing' con elegancia y frescura.

Liderado por dos grandes referentes del género, ofrecen un sonido cálido y auténtico que cautiva a todo tipo de público y ofrece un viaje musical inolvidable con clásicos del Great American Songbook y composiciones originales.

El quinteto, formado por cinco músicos de prestigio internacional, se caracteriza por mantener vivo el lenguaje del 'swing' con elegancia, autenticidad y un profundo respeto por la tradición.

Al frente del proyecto se encuentra el trombonista estadounidense Dan Barrett, figura esencial del jazz clásico y reconocido mundialmente por su sonido cálido, su fraseo lleno de 'swing' y su capacidad para recrear con modernidad la esencia del jazz tradicional.

Junto a él, el saxofonista valenciano Enric Peidro, uno de los principales exponentes del 'swing' en Europa, aporta un estilo personal inspirado en la escuela de Lester Young y Ben Webster, caracterizado por un fraseo elegante y lleno de musicalidad.

Completan la formación el pianista Richard Busiakiewicz, especialista en el estilo 'mainstream' con una amplia trayectoria europea; la contrabajista Queralt Camps, joven promesa del jazz español con creciente proyección internacional; y el baterista Michael Keul, referente del 'swing' europeo y colaborador habitual de formaciones de jazz clásico en Alemania, Suiza y España.

SEMINARIO INTERNACIONAL

El concierto se enmarca y pone fin a la programación del XVI Seminario Internacional de Jazz de Castelló, que se inició el pasado 4 de octubre y reunió a estudiantes y músicos de la provincia y de diversos puntos de Europa en un programa intensivo que incluyó clases de instrumento, teoría aplicada al jazz, improvisación y trabajo en combos. Dirigido por el guitarrista castellonense Fernando Marco, figura clave en la proyección del jazz en la Comunitat Valenciana, el seminario contó con un profesorado internacional de primer nivel.

La actividad culminó con dos conciertos abiertos al público, la actuación de los alumnos y, a continuación, el concierto final de los docentes, al que ahora se suma el concierto de Dan Barrett-Enric Peidro Quintet.

Con esta propuesta, Castelló de la Plana se consolida como un referente del panorama jazzístico, gracias a iniciativas que combinan tradición, pedagogía y excelencia artística, y que acercan al público a músicos de primer nivel, y sitúa a la ciudad en el mapa internacional del jazz, según ha informado la Generalitat en un comunicado.