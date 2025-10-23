El Auditori de Castelló ofrece este fin de semana conciertos de la Orquestra de la Comunitat y de Elena Font

CASTELLÓ 23 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El Auditori de Castelló, espacio propio del Institut Valencià de Cultura (IVC), recibe esta semana los conciertos de la Orquestra de la Comunitat Valenciana y la pianista Elena Font.

El viernes 24 de octubre, a las 19.30 horas, Sir Mark Elder abre el ciclo de conciertos de la Orquestra de la Comunitat Valenciana con la 'Sinfonía 38' de Mozart y 'Das Lied von der Erde' de Mahler, dos obras que exploran la profundidad emocional y filosófica a través de la música.

El concierto de Elena Font, reconocida pianista española, tendrá lugar en la sala Simfònica del Auditori el domingo 26 de octubre, a las 19.30 horas, con un programa de obras de Debussy, Falla y Ravel.

Elena Font, nacida en el año 2000, ha actuado en destacados festivales internacionales y debutado como solista en Japón en 2025. Formada en España y Francia, colabora con el pianista Pascal Rogé y actualmente es directora del Festival ARC Clàssica.

Las entradas para los conciertos en el Auditori de Castelló y toda la programación del espacio pueden encontrarse en la web ivc.gva.es.