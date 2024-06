Los autobuses de EMT València acogen "el primer campeonato mundial de videojuegos en transporte público"

Arranca OWN the Bus, el primer campeonato mundial de videojuegos en transporte público, a bordo de los autobuses de EMT València

VALÈNCIA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València ha puesto en marcha OWN the Bus, "el primer campeonato mundial de videojuegos a bordo de autobuses circulando en línea regular", con casi mil personas inscritas de entre 12 y 37 años.

Las partidas se desarrollan a bordo de los autobuses municipales, que circulan de manera regular, con la presencia de árbitros oficiales entre el pasaje. Los participantes se enfrentan a 'Brawl stars', un videojuego multijugador para todos los públicos con más de cien millones de descargas en todo el mundo.

Este jueves, las primeras seis parejas de contendientes han subido a las 11 horas al autobús de la línea C1 en la plaza del Ayuntamiento, junto a los árbitros del torneo y la 'speaker' encargada de animar y narrar en línea todos los encuentros. Una hora después han accedido nuevos grupos de participantes en un bus vinilado con motivo de este campeonato oficial de eSports.

Los encuentros eliminatorios se disputarán a lo largo de este jueves en la línea C1, tras lo que volverán a repetirse de la misma forma el próximo martes 2 de julio. También se celebrarán competiciones en estático en otros enclaves de la ciudad, como La Marina o La Malva-rosa, a bordo de un autobús vinilado.

FINAL EN FERIA VALENCIA

Todos los encuentros son eliminatorios y los ganadores disputarán la gran final en Feria Valencia, durante el Festival OWN, del 5 al 7 de julio. OWN the Bus forma parte del conjunto de acciones de Valencia Capital Verde Europea 2024.

Durante la primera fase de las competiciones, la EMT reserva espacios en los autobuses de la línea C1 para los jugadores y los árbitros que han de velar por que se cumplan las reglas de la competición. También accede una persona encargada de narrar en directo las partidas, que se pueden seguir en vivo tanto por el pasaje como a través de las redes sociales.

"Es una oportunidad inmejorable para la promoción del transporte público y sostenible, una ventana inmensa para presentar y defender la movilidad más eficiente a lo largo y ancho de la ciudad", destaca el presidente de EMT y concejal de Movilidad, Jesús Carbonell.