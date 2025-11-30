Autónomos se manifiestan en València para reclamar unas condiciones "dignas" y avisan de que sin ellos "no hay riqueza"

Manifestación en València de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación convocada por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos ha recorrido este domingo el centro de València para reivindicar unas "condiciones dignas" y "tener los derechos que tiene cualquier trabajador".

"Si no hay autónomos no hay país, no hay riqueza", han advertido representantes de la plataforma, en declaraciones a los medios durante la protesta, celebrada en varias ciudades españolas y que en València ha arrancado a las 11 horas desde la plaza del Ayuntamiento.

Los participantes han asegurado en la pancarta de cabecera de la protesta que están "asfixiados" y han coreado consignas como "manos arriba, esto es un atraco" o "unos robando, otros trabajando".

En concreto, la plataforma organizadora denuncia "el incremento de costes y cuotas pese a la caída de ingresos", "la falta de protección social equiparable a la de los asalariados", "el retraso en la aplicación de la exención del IVA para autónomos que facturen menos de 85.000 euros, recogida en una directiva europea", "la burocracia asfixiante que impide cobrar ayudas o facturar con normalidad" y "la desaparición acelerada del comercio local y del tejido económico de proximidad".

La Plataforma exige una "revisión justa de las cuotas" sin "pagos iguales independientemente de ingresos"; una rebaja de la carga fiscal y un sistema progresivo adaptado a su realidad. También pide "protección social digna" con bajas, jubilaciones y prestaciones por maternidad y paternidad equiparables a las de asalariados. Igualmente, reclama la aprobación inmediata de la exención del IVA para facturaciones inferiores a 85.000 euros anuales y apoyo al pequeño comercio y al emprendimiento local.

La coordinadora de la Manifestación Nacional de Autónomos, Jéssica Garrido, ha señalado en declaraciones a los medios que los autónomos quieren "los derechos básicamente que tiene cualquier trabajador por cuenta ajena". "Al final, pagamos y no tenemos derecho a bajas por enfermedad, por maternidad, no tenemos derecho a huelga. Yo no soy empleada pero trabajo 24/7", ha agregado.

Por su parte, desde la protesta, la autónomo Alicia Moreno ha explicado que muchos autónomos se acogieron durante la pandemia de coronavirus a ayudas por el cese de actividad. "Se alargaron hasta el 2022 y hoy en día están cobrándonos la equiparación de la cuota de autónomo que en el momento nos concedieron la reducción por la ayuda. Este mes nos la han cobrado entera de marzo a junio", ha criticado.

Según Moreno, "cada día cierran autónomos y cada día se crea menos riqueza porque la gente no quiere ser autónoma por la opresión que tenemos por parte de las comunidades y del Estado". "Estamos sosteniendo un país y no hay derecho", ha lamentado.