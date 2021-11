Autores valencianos muestran sus proyectos para cine y tv en la jornada One to one de Fundación SGAE y EDAV

VALÈNCIA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación SGAE y la asociación de guionistas Escriptors de l'Audiovisual Valencià (EDAV) celebrarán este miércoles, 3 de noviembre, la séptima edición de su jornada para profesionales del audiovisual 'One to one'.

A través de esta iniciativa --que se desarrollará en el marco de VLC Pitch Forum 2021-- se pretende "impulsar el talento de los creadores valencianos ayudándoles a mostrar sus proyectos para cine o televisión ante un grupo de destacados productores, y estableciendo de este modo un vínculo entre guionistas y productores", destaca la organización en un comunicado.

Así pues, durante la jornada, en formato híbrido (presencial y online), las autoras y autores seleccionados tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos frente al resto de participantes e invitados. Ya por la tarde, se celebrarán las reuniones privadas one to one (uno a uno), entre guionistas y productores, con una agenda cerrada de antemano.

Todos los proyectos seleccionados tendrán también la oportunidad de acceder al mercado en línea de Filmarket Hub durante tiempo ilimitado en una sección dedicada a EDAV en el área de industria de la plataforma denominada Selecciones de nuestros Industry Partners. Además, estos proyectos serán recomendados y se facilitará su acceso a las más importantes empresas del sector audiovisual y a los fondos de financiación en busca de proyectos.

Durante la jornada One to one del miércoles 3 de noviembre se presentarán seis proyectos de largometrajes de ficción y otros tantos de series de televisión. Los seleccionados en la primera modalidad son los siguientes: 'A nadie le interesa el otoño', de Antonio Ledesma Vila; 'A través de la noche', de Marco Lledó y Javier de Vicente; 'Aura y el mundo', de Sergi Monfort; 'Cowgirl', de Rafael Albert; 'Kala', de Álex Gutiérrez; y 'No crecerás', de Álvaro Orfila.

En el apartado de creaciones para televisión figuran: 'Dos reyes', de Rafa Ferrero; 'El camí de la sang', de Iria Márquez y Vicent Monsonís; 'El futuro no es lo que era', de Marisa Crespo y Moisés Romera; 'Gallos', de Nacho Ruipérez; 'Perder el tiempo', de Héctor Beltrán; y 'XYZ', de Amaia Yoldi y Daniel Ausina.

Por lo que se refiere a las productoras y empresas del audiovisual invitadas y que intervendrán presencialmente o en formato online, el listado supera este año la veintena de participantes: Alejandra Sáez (por Buendía Estudios / A3 Media Cine), Tomás Silberman (Viacom), María Soler (Morena Films), Carles Montiel (Mediapro), Gemma Pascual (Filmax), Dani Amor (El Terrat), Pablo Sanhermelando (Boomerang TV), Joan Gual (Mod Producciones), Pío Vernís (Brutal Media), Roberto Serrano (Plano a Plano), David Cotarelo (Secuoya Studios), Alberto Carullo (Red Plot Media), Albert Espel (YouPlanet), César Martí (À Punt Mèdia), Mónica Fernández (Fresno Films), Carles Pastor (Gaia Audiovisuals), Ramiro Acero (Sunrise Pictures), Giovanna Ribes (Tarannà Films), Lorena Torres (The Fly Hunter), Nuria Cidoncha (When Lights Are Low), Heber Fernández (Vaca Films), y Maite López y Javier García (RTVE), entre otros.

El proyecto One to one nació a iniciativa de EDAV (Escriptors de l'Audiovisual Valencià) y cada edición se desarrolla gracias a la colaboración de la Fundación SGAE, a través de su Consejo Territorial de la Comunidad Valenciana. La iniciativa cuenta con el respaldo y la participación de las asociaciones de productores AVAPI (Asociación Valenciana de Productores Independ¡entes), AVANT (Associació Valenciana d'Empreses Productores i Productors Independents) y PAV (Productores Audiovisuales Valencianos). Además, por tercer año consecutivo, One to one se desarrolla en el marco de actividades de VLC Pitch Forum proyecto organizado por La república del lápiz.