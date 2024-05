Avaec cree que Català tiene "clara intención de perjudicar" a los pisos turísticos con la moratoria

VALÈNCIA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Valenciana de Viviendas de Alquiler de Corta Estancia (Avaec), Eric Sanjaime, ha criticado el anuncio de la alcaldesa de València, María José Catalá, de aplicar una moratoria a las viviendas de uso turístico (VUT) "sin reunirse con el sector para buscar soluciones reales", al tiempo que reprocha a la primera edil su "clara intención de perjudicarlo para favorecer otros intereses".

Para esta entidad, la moratoria "debería extenderse a cualquier tipo de actividad turística, incluso a los proyectos hoteleros que están en marcha y que suponen cambios de uso de edificios completos". "Porque el turismo --argumenta Sanjaime-- no son solo las viviendas turísticas, sino también los hoteles, los locales de ocio y restauración, o cruceros".

"Nos tememos que las intenciones reales de Catalá no sean favorecer la regulación del turismo, sino los intereses de los hoteles", ha apuntado este portavoz, quien ha señalado las vinculaciones del PP con la patronal hotelera.

Asimismo, ha criticado la "hipocresía" de Catalá con la política sobre el turismo "porque por un lado celebran la llegada de turistas y anuncian ampliaciones de aeropuertos y por otro lado cercenan a quienes pueden cubrir la demanda de alojamiento".

Para el presidente de la entidad que representa a los pisos turísticos, el gobierno municipal, "antes de comenzar a disparar normativas sin sentido debería saber dónde apunta y eso es difícil sin tener los datos adecuados". "Hasta sus propios concejales reconocen que no disponen de ellos", ha aseverado.

En este sentido, ha señalado que la página municipal de 'Visit Valencia' refleja que en el mes de marzo había casi 10.000 viviendas de uso turístico (VUT) en Valencia "y eso es falso porque incluye en ese dato alojamientos en barcos, en autocaravanas, incluso hay habitaciones compartidas". Desde la asociación hemos estudiado varias fuentes como son el registro de turismo, el apartado de VUT del INE e 'inside Airbnb' y el resultado es que en Valencia hay 5.500 VUT.

VISIT VALENCIA

Por lo tanto, la herramienta de Visit Valencia "no representa la realidad". Sanjaime ha lamentado que desde la administración se utilice a las VUT como el "chivo expiatorio" para los problemas del turismo y la vivienda "en lugar de abordar estas cuestiones desde el rigor y con mirada larga".

Al respecto, se ha preguntado "por qué no se cuestiona que espacios de uso residencial se estén usando para cuestiones de uso terciario. Son despachos de abogados, notarías, clínicas, etc, que están detrayendo alojamientos para poder vivir. Cuando, por cierto, la normativa para las VUT y estos otros negocios es la misma. Son incompatibles si no están en primera planta o planta baja". Pero a ellos "ni se les ha perseguido, ni se les ha controlado", ha criticado.