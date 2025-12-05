Avelina Prat y Néstor López darán clases magistrales abiertas al público en el Humans Fest el 12 y 13 de diciembre

Archivo - Avelina Prat - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Humans Lab, el laboratorio de creación audiovisual del Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de València, Humans Fest, organizado por Fundación por la Justicia desde 2009, celebra su tercera edición el viernes 12 y el sábado 13 de diciembre. La primera jornada ofrecerá dos clases magistrales abiertas al público: una impartida por la directora Avelina Prat y otra, por el director Néstor López.

Las dos sesiones inaugurales se celebrarán en la sala Berlanga de La Filmoteca IVC. Prat se reunirá con participantes y público a las 12 horas del viernes, mientras que López hará lo propio a las 16 horas. Ambas 'masterclasses' serán de asistencia libre hasta completar aforo, ha informado la organización en un acto.

La recogida de las entradas gratuitas será 'in situ'. Las sesiones versarán sobre aspectos de creación, análisis de guion y/o producción enfocadas a los derechos humanos.

DOS JORNADAS DE MENTORÍA INTENSIVA PARA 6 PROYECTOS

Este año, Humans Lab ha recibido un total de 59 candidaturas. De entre todas, se han seleccionado los proyectos 'A las tres serán las tres', de Luis Noguerón y Eva Marín (Valencia); 'Cosmo', de Miguel Valle (Madrid); 'Desvelo', de Noelia Abellán Tolosa (Valencia); 'Influencia', de Jorge de Paz (Toledo); 'Los protectores del reino', de Josep Pujol (Barcelona); y 'Miss Camiseta Mojada', de Julu Martínez y Gabi Ochoa (Valencia).

Aunque en un principio solo se habían anunciado cinco plazas, la calidad de los proyectos presentados ha determinado elevar a seis los elegidos, siendo tres producciones valencianas. Todos se aproximan a los derechos humanos desde diferentes ángulos, abordando perspectivas de importancia vital para el mundo contemporáneo, como la autodeterminación de los pueblos, el poder de la imaginación frente al maltrato infantil, el silencio que rodea las situaciones de abuso, la vulneración de la intimidad en las redes sociales, los desahucios y la discriminación a las personas queer.

TUTORÍAS PERSONALIZADAS DE LA MANO DE PROFESIONALES

Asimismo, las personas seleccionadas para participar con sus proyectos de cortometraje en Humans Lab tendrán la oportunidad de disfrutar de una sesión tutorizada 'one-to-one' tanto con Avelina Prat como con Néstor López, a quien podrán presentar sus ideas para recibir propuestas de mejora.

Del mismo modo, se realizará a puerta cerrada el mismo viernes, a las 18 horas, en el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València. Al día siguiente, el sábado 13 de diciembre, a las 10 horas, los participantes recibirán una formación exclusiva en sostenibilidad en procesos creativos y escritura de guiones con Deborah Micheletti, de Dona i Cinema, y a las 11 horas una tutoría personalizada en materia de pitch y presentación de proyectos con Mila Luengo, productora ejecutiva en Aire de Cinema.

La jornada finalizará con una presentación de pitches ante las productoras valencianas Silence comunicación (Almudena Verdés y Eva García) y Lof Media (Rafa Piqueras).

Este año, uno de los seis proyectos seleccionados recibirá, tras acabar los dos días intensivos de formación, una dotación económica de 500 euros para el/a guionista, como apoyo y acompañamiento del proceso de desarrollo. Para ello, se contará con un jurado formado por productores/as y/o profesionales de la industria audiovisual que valorarán la originalidad del guion, la presencia de la defensa de los derechos humanos y la viabilidad de producción del proyecto.