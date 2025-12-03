La AVL traducirá las leyes aprobadas en el Congreso de los Diputados al valenciano para su publicación en el BOE

,La Presidenta Del Congres Y La AVL, Verònica Cantó Firman Un Convenio De Colaboración - BIEL ALIÑO

VALÈNCIA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

L'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) será la encargada de traducir al valenciano las iniciativas legislativas aprobadas definitivamente por la cámara para ser publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y dar así "visibilidad a la dualidad onomástica de la lengua propia y oficial compartida".

Así figura en el convenio de colaboración para "la formación, conocimiento y difusión" del valenciano que han suscrito este miércoles la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y la presidenta de la AVL, Verònica Cantó, en la Sala de Juntas del Monasterio de San Miguel de los Reyes, en València.

El acuerdo, vigente hasta el 31 de diciembre del 2027, con la posibilidad de ser prorrogado por dos años por acuerdo de las dos partes, comporta una aportación económica anual de 25.000 euros.

Al respecto, Armengol ha destacado que la traducción que hace el Congreso de Diputados "sin duda es muy válida", pero ha subrayado la importancia de que lo haga la AVL por "su trabajo riguroso, científico y prestigioso" porque "para poder interpretar una ley tiene una relevancia a nivel jurídico cómo se expresa cada palabra".

Así, ha señalado que se irá trabajando en la normalización de las lenguas que "forman parte de la identidad de nuestros pueblos y lo hacemos desde el respeto absoluto de lo que marca el Estatuto (de Autonomia) de la Comunitat Valenciana y desde lo que marca la AVL, que como su presidenta expresa muy bien, es la unidad de la lengua de todos los territorios de habla catalana".

"Desde esta vertiente, pero también desde el respeto al valenciano, su singularidad y tradición y, que por tanto, eso es lo que lleva la AVL, que tiene una gran revelancia para todos nosotros", ha apuntado.

"EN IGUALDAD DE CONDICIONES"

En la misma línea, ha resaltado la importancia "de poder escuchar todas las lenguas del Estado en la Cámara" y ha señalado que, a pesar de que, "en su momento, recibimos muchas críticas por adoptar una decisión necesaria, ahora se ve con total normalidad: "Todas las lenguas que se hablan en el Congreso tienen que ser vistas como lenguas del Estado, en igualdad de condiciones".

En ese sentido, ha señalado que el Congreso es "una institución que pertenece a la ciudadanía y que les debe ser próxima" y la lengua, ha añadido, "juega un papel fundamental en ese acercamiento a los ciudadanos".

Por su parte, la presidenta de la AVL ha agradecido a Armengol "su interés" por la difusión y promoción de las lenguas oficiales del territorio español y su compromiso para "hacer posible la presencia de la diversidad lingüística del Estado en la institución que preside".

Cantó, que ha recordado que la AVL forma parte, junto con el resto de academias del Estado, del Consejo de las Lenguas Oficiales, ha subrayado la importancia del acuerdo y ha enfatizado que la AVL "siempre ha defendido la singularidad del valenciano en el ámbito de la lengua compartida". Así, "quien quiera leer y consultar la versión lingüística en valenciano, estará disponible en el web a partir de la firma de este convenio".

CONVENIO

La disposición adicional segunda de la Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados aprobada el 21 de septiembre del 2023 establece que la Mesa tomará los acuerdos necesarios para que las iniciativas legislativas, una vez aprobadas definitivamente por la Cámara, sean publicadas con carácter de versión auténtica, en las lenguas que tengan carácter oficial en alguna comunidad autónoma, de acuerdo con la Constitución y los estatutos de autonomía correspondientes.

Así, el convenio establece un marco de colaboración que redundará en "un mayor conocimiento de la realidad cultural y lingüística de España y posibilitará la mejor consecución de un fin común, como es la publicación y difusión de las iniciativas legislativas aprobadas por el Congreso en las lenguas españolas que son oficiales en las respectivas comunidades autónomas, y en concreto en valenciano".

De este modo, el acuerdo compromete al Congreso a publicar en el (BOE) los textos en valenciano de las iniciativas legislativas aprobadas definitivamente por la cámara, tal como hayan sido facilitados por la AVL.

Por su parte, la Acadèmia facilitará en el Congreso la versión normalizada en valenciano de aquellas iniciativas aprobadas por el Congreso que le envío esta cámara, y prestará asimismo la colaboración que puntualmente le requiera la Cámara baja para la traducción, validación y elaboración en valenciano de documentos relacionados con la actividad no parlamentaria de la institución.

Así mismo, la AVL podrá utilizar para sus fines académicos y de investigación los textos en valenciano de las iniciativas legislativas aprobadas por el Congreso enviados para su traducción al valenciano, que constituyan el objeto del convenio.

Después de la firma del convenio, se ha producido el intercambio de regalos institucionales. Armengol ha entregado a la AVL la publicación 'Momentos estelares del parlamentarismo a lo largo de la historia' y la escultura León de bronce. Por su parte, Cantó le ha regalado un ejemplar de la edición de la AVL del Llibre dels Fets de Jaume I.

En el acto también han asistido la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; y los diputados del Congreso Araceli Poblador, Alberto Ibáñez y Vicent Sarriá; la secretaria de la AVL, Immaculada Cerdà; la vocal de la Junta de Gobierno de la AVL M. Àngels Francés, el académico Josep Palomero y algunos funcionarios del ente normativo.