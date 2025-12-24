Las ayudas de la Generalitat a afectados por la dana para el empleo y la reactivación estarán exentas de tributación

El 'president' de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, tras la reunión mantenida recientemente con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez. - Alberto Ortega - Europa Press

VALÈNCIA, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana a los afectados por la dana para facilitar el mantenimiento del empleo y la reactivación económica y para autónomos estarán exentas de tributación, según ha informado la administración autonómica en un comunicado.

Así, ha destacado que el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha logrado que el Gobierno central deje exentas de tributación esas subvenciones autonómicas.

El responsable autonómico ha valorado positivamente esta medida y ha manifestado que "se trataba de una cuestión de justicia, porque los afectados que han recibido una ayuda de la Generalitat no tendrían que haber pagado ningún impuesto por ello".

Juanfran Pérez Llorca ha señalado que esta decisión es "la segunda medida de las cien" que presentó al presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, en la reciente reunión que mantuvo con él, "que aceptan" desde este gobierno. No obstante, ha apuntado que "sigue siendo insuficiente".

En este sentido, el 'president' ha recordado algunas de las peticiones realizadas, "como una mayor rapidez en la ejecución de las obras de la dana" o "el fondo de nivelación o la bajada del IVA al 4 por ciento para la adquisición de vivienda".

Concretamente, ha precisado la Generalitat, el Ejecutivo central exime del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas y sobre el Patrimonio, así como del Impuesto de Sociedades, a las ayudas concedidas en virtud del Decreto 172/2024 del Pleno del Consell por el que se aprobaban las bases reguladoras y el procedimiento de concesión directa de ayudas urgentes dirigidas a facilitar el mantenimiento del empleo y la reactivación económica de las empresas afectadas por la dana de octubre de 2024.

Asimismo, se aplica esta exención tributaria a las ayudas aprobadas en el Decreto 176/2024 del Pleno del Consell por el que se aprobaban las ayudas dirigidas a las personas trabajadoras autónomas de las zonas afectadas por las inundaciones provocadas por ese temporal. Ambas tienen efecto retroactivo al 29 de octubre de 2024.