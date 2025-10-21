El Ayuntamiento de Alicante celebra que las primeras multas por la ZAS del Casco Antiguo sean "mínimas"

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Alicante de noche, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha celebrado que las primeras multas impuestas por incumplimientos tras la entrada en vigor de la zona acústica saturada (ZAS) en el Casco Antiguo hayan sido "mínimas", ya que "la inmensa mayoría" de locales ha cumplido "sin ningún tipo de problema" las nuevas condiciones, entre las que hay nuevos horarios y la reducción de veladores a la mitad.

De esta manera lo ha expresado este martes en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, en la que también ha incidido en que el vecindario de este enclave está "agradeciendo" la nueva etapa que se ha iniciado.

Además, se ha dirigido al sector hostelero al decir que el acuerdo de la ZAS "es de plena ejecución desde el primer día" porque lo aprobó el órgano de gobierno municipal y ha recordado que "se ha comunicado oficialmente" el cambio a los distintos locales a través del contacto facilitado en su momento para la solicitud de licencia.

Igualmente, ha indicado que la Policía Local de Alicante, en las primeras dos o tres noches de entrada en vigor de la ZAS, ha informado de las modificaciones a los establecimientos afectados por esta normativa, aunque pasados esos días ya se ha interpuesto alguna sanción.

En este sentido, el vicealcalde ha concretado que algunas de las primeras multas que se han interpuesto no están relacionadas exactamente con horarios, sino con cuestiones de urbanismo como apertura de puertas.

Asimismo, no ha descartado que en un futuro se pudiera ampliar el ámbito de aplicación de esta ZAS si se detectaran niveles elevados de ruido que obligaran a replantearlo. "Hemos actuado donde las mediciones nos decían que había que actuar", ha defendido.

Respecto a la ZAS de Castaños, la del Centro Tradicional, ha reiterado que el Ayuntamiento está en la "fase casi final" y espera que "en pocas semanas" la administración local pueda trasladar novedades al respecto.