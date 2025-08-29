El Ayuntamiento de Alicante comienza a notificar el lunes la tasa de basura por correo postal

ALICANTE, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante comenzará a notificar la tasa de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, esto es, el impuesto de basuras, por correo postal a los contribuyentes desde este próximo lunes, 1 de septiembre, y hasta el 15 de noviembre.

El recibo de la tasa se tendrá que abonar como máximo el 22 de diciembre y quienes lo tengan domiciliado verán el cargo el 3 de diciembre, según ha informado el consistorio a través de un comunicado.

De esta forma, la Concejalía de Hacienda inicia el proceso de cobro tras la entrada en vigor de la nueva ordenanza en aplicación de la normativa europea que exige el Gobierno central a todos los ayuntamientos para la equiparación del coste de la recogida, transporte y tratamiento con la tasa.

El consistorio ha apuntado que, al aplicar esta modificación, "el cobro de la tasa quedó desligado en el calendario del recibo del impuesto de bienes inmuebles (IBI), con el que venía coincidiendo temporalmente desde hace años".

Durante el mes de agosto ya se empezaron a emitir las notificaciones electrónicas a través de la Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHú) para quienes tienen dado de alta este servicio de comunicación y tramitación con la administración que Hacienda recomienda utilizar.

La nueva tasa de residuos para las viviendas tendrá en cuenta "tanto los metros cuadrados de superficie como el valor catastral de los inmuebles, al igual que en el caso de las oficinas, los comercios, los restaurantes, bares y cafeterías y las áreas industriales". También establece "los parámetros para los inmuebles de uso religioso, deportivo, espectáculos y colegios, así como el hospedaje".

Dicho impuesto lleva aparejado "por primera vez" la aplicación de exenciones, reducciones y bonificaciones "por colaborar en la recogida selectiva en origen, es decir, en los domicilios, y por el depósito en los contenedores de residuos orgánicos", esto es, en el contenedor marrón, con el uso de la tarjeta electrónica o la aplicación de 'Tú haces Alicante'.

Según el Ayuntamiento, "esta reducción en la tasa puede alcanzar hasta el 20 por ciento y se aplicará en el recibo de 2025 para quienes se dieran de alta y comenzaran a utilizar la tarjeta antes del 31 de diciembre de 2024". Las tarjetas emitidas a partir de enero disfrutarán de la bonificación en el recibo del año que viene.

VEHÍCULOS, IAE E IBI RÚSTICO

Por otra parte, el lunes 1 de septiembre el Ayuntamiento abre el plazo para el pago voluntario del impuesto de vehículos de tracción mecánica (IVTM), el de actividades económicas (IAE) y el IBI rústico de 2025.

El plazo para el pago voluntario se extiende entre este lunes y el próximo 31 de octubre, mientras que el 3 de octubre se producirá el cargo de los recibos que estén domiciliados. El consistorio remitirá los recibos a los interesados que no hayan domiciliado el pago del impuesto.

No obstante, si dicho documento de pago no ha sido recibido antes del 30 de septiembre, los interesados deberán solicitarlo en descarga en línea de recibos en período voluntario en la Oficina de Atención con el Contribuyente, ubicada en el número cinco de la calle Jorge Juan, o en los teléfonos 965 14 93 89 y 965 14 93 83. Hay atención con cita previa por internet en http://citaprevia.alicante.es.