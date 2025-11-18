El Ayuntamiento de Alicante dejará el Palas en diciembre y reubicará servicios en el Centro 14 "lo más rápido posible"

Archivo - Imagen del antiguo hotel Palas, propiedad de la Cámara de Comercio - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante dejará el antiguo hotel Palas en diciembre con el objetivo de reubicar "lo más rápido posible" servicios municipales en el Centro 14, cuyas obras de rehabilitación y ampliación han finalizado recientemente.

Así lo ha confirmado este martes el vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar, en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno, durante la que ha apuntado que el consistorio espera que el traslado afecte "lo menos posible" a los servicios que presta la administración local.

Villar ha resaltado que el día 1 de enero de 2026 las dependencias municipales que actualmente siguen en el Palas tendrán que estar reubicadas en el edificio de la calle Labradores. Además, ha deslizado que el cambio se podría realizar en "la segunda mitad de diciembre", aunque no ha concretado fechas.

Igualmente, el vicealcalde ha recordado que en el antiguo hotel están una oficina del Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía (SAIC) y las concejalías de Turismo, Recursos Humanos y Comercio y Hostelería.

De esta manera, el Ayuntamiento de Alicante va a reubicar estos servicios en el Centro 14 después de que la Cámara de Comercio, propietaria del Palas, no haya renovado al consistorio el contrato de alquiler de estas dependencias situadas entre la calle Cervantes y la Puerta del Mar y haya decidido volver a la que fue su anterior sede.