El Ayuntamiento de Alicante denunciará al promotor de la página web que vende teselas de la Explanada

ALICANTE, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha anunciado que el Ayuntamiento denunciará al ciudadano que vende teselas del paseo de la Explanada de España de la ciudad a través de una página web. "Ni experimentos sociológicos, ni excusas, no se puede hacer y no lo vamos a permitir", ha aseverado.

Así se ha expresado este miércoles Barcala en declaraciones a los medios de comunicación, en las que ha insistido en que ya ha dado la "orden expresa" de interponer la correspondiente denuncia contra el promotor de la web.

Este martes, el portavoz adjunto del equipo de gobierno Manuel Villar señaló que estaban estudiando las medidas a adoptar por la posible venta de teselas de la Explanada. El consistorio contactó con el propietario de la web, quien aseguró que no tenía ninguna tesela en venta, sino que estaba llevando a cabo un "experimento sociológico" de márketing y análisis de mercado sobre la hipotética venta de este producto.

"NI EXPERIMENTOS SOCIOLÓGICOS, NI EXCUSAS"

Al respecto, el alcalde alicantino ha avanzado que "ya se prepara esta demanda, si aún no está lista" para proceder a su presentación "inmediata". "Ni experimentos sociológicos, ni excusas, no se puede hacer y no lo vamos a permitir", ha enfatizado.

"Bajo ningún concepto vamos a permitir que se esté ni mercadeando ni negociando en algo que entendemos que es presuntamente delictivo", ha sostenido. El primer edil ha apuntado que "en su momento", en diciembre de 2021, el Ayuntamiento ya advirtió al autor por los mismos hechos. "Pero lo ha vuelto a hacer, por lo que ahora ya no habrá ni medias tintas, ni excusa", ha zanjado.