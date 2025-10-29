El Ayuntamiento de Alicante estudia el traslado de los servicios municipales ubicados en el Palas a otros edificios

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (d), y el concejal de Vivienda y Juventud, Carlos de Juan (i) - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, se ha reunido este miércoles con el concejal de Vivienda y Juventud, Carlos de Juan, para "estudiar las alternativas de reubicación" del personal y servicios municipales actualmente instalados en el antiguo hotel Palas a otros edificios del ayuntamiento ante la decisión de la Cámara de Comercio de "retornar a la que fue su anterior sede en la plaza de la Puerta del Mar".

En concreto, el equipo de gobierno ha contemplado el traslado del Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía (SAIC) y de las concejalías de Turismo, Recursos Humanos y Comercio y Hostelería al nuevo Centro 14 de la calle Labradores, cuyas obras están "a punto de ser recepcionadas por el consistorio", y a determinadas dependencias de la Casa de la Festa, según ha informado la administración local en un comunicado.

Barcala ha señalado que "es necesario poner en marcha toda la logística necesaria para llevar a cabo esta reubicación", que tiene como principales objetivos "dotar al personal del consistorio alicantino de espacios dignos para hacer bien su trabajo, prestar servicio a todos los ciudadanos y ofrecer una atención más especializada".

Además, la reubicación del personal y de los servicios municipales supondrá para las arcas del ayuntamiento "el ahorro de 616.000 euros anuales que el consistorio abona a la Cámara de Comercio en concepto de renta por el alquiler del antiguo Palas".

En este sentido, el primer edil se ha mostrado "convencido de que las condiciones de trabajo y la prestación del servicio mantendrán sus actuales elevados estándares de eficacia y calidad en sus futuras ubicaciones".

Respecto a la atención ciudadana, el alcalde de Alicante ha aseverado que "continuará la mejora" con la próxima apertura de un nuevo SAIC en el Centro Comunitario Felicidad Sánchez de Babel-La Florida.