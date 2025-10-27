El Ayuntamiento de Alicante ultima el dispositivo de seguridad, transporte y limpieza por el Día de Todos los Santos

ALICANTE, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de Cementerio, Seguridad Ciudadana, Tráfico, Limpieza Viaria y Ocupación de la Vía Pública del Ayuntamiento de Alicante han preparado este lunes el operativo especial por el Día de Todos los Santos con el objetivo de "reforzar la seguridad, el transporte y la limpieza" en el cementerio.

El dispositivo especial arranca este viernes a las 14.00 horas y finalizará el domingo a las 22.00 horas. En materia de seguridad, estará integrado por 235 inspectores, oficiales y agentes, repartidos en los distintos turnos a lo largo de estos tres días.

Por su parte, Protección Civil desplegará 28 voluntarios el sábado y el domingo en el cementerio y el Día de Todos los Santos colocará una carpa sanitaria con personal médico y de enfermería a la entrada, según ha informado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

Además, contará con bicicletas con botiquines que recorrerán el interior del recinto, una ambulancia del 112 y un vehículo para "facilitar el traslado por el interior del cementerio a las personas con movilidad reducida".

El horario del cementerio se amplía el sábado y el domingo de 08.00 a 18.00 horas y a partir del miércoles no se autorizarán trabajos externos que requieran de acceso rodado al recinto. Las puertas de acceso a tráfico rodado quedarán cerradas el viernes, con vigilancia policial, y en la administración del recinto "solo se tramitarán localizaciones y servicios funerarios hasta el próximo lunes".

TRÁFICO Y TRANSPORTE PÚBLICO

Por otro lado, el dispositivo de tráfico previsto para el acceso y la salida del cementerio se desarrollará desde este viernes a las 16.00 horas hasta el domingo a las 20.00 horas. El tráfico quedará restringido en la calle Río Turia para el acceso del transporte público y el camino de La Alcoraya se mantendrá en un solo sentido de circulación entre la calle Río Turia y la plaza de la Luna.

Igualmente, en la parte frontal del cementerio se instalarán cinco puestos más de flores, por lo que un carril estará cortado desde el miércoles para "la seguridad de los peatones".

En cuanto al transporte público, el consistorio alicantino ha señalado que se ha reforzado desde el pasado sábado con frecuencias de la línea 4 cada 14 minutos, complementadas por una línea especial cada 30 minutos hasta este jueves.

La frecuencia de la línea especial el viernes será de 15 minutos, mientras que el sábado será de diez. Ambos días contarán, también, con un minibús que conectará las dos puertas del cementerio entre las 07.40 y las 15.00 horas.

Respecto a los autobuses, la línea 4, entre Tómbola y Cementerio, va a circular por los barrios de Tómbola, Virgen del Remedio, Divina Pastora, Rabasa, San Agustín, Los Ángeles, Hospital, Altozano-Conde Lumiares, Campoamor, Benito Pérez Galdós, Estación, Benalúa-Aguilera, Babel (Mercado), La Florida sur, carretera de Ocaña y Cementerio. Asimismo, la línea especial Plaza de España-Cementerio va a discurrir por las avenidas de Alfonso el Sabio, Estación, Aguilera y Orihuela hasta el cementerio.

LIMPIEZA

En materia de limpieza, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha detallado que se ha reforzado el desbroce, limpieza y eliminación de vegetación en las vías principales y solares alrededor del cementerio.

El dispositivo especial contempla también baldeos extraordinarios del Vial de los Cipreses, el camino de La Alcoraya y vial de acceso lateral al cementerio municipal e hidrolimpieza de los accesos principales de los cementerios de Villafranqueza y Tángel.

También está prevista la retirada de los contenedores de carga lateral ubicados en la plaza del Cementerio y la instalación de contenedores de carga trasera de refuerzo.

Según el Ayuntamiento, la limpieza en el interior de los cementerios se refuerza con incremento de brigadas y servicios especiales de barrido, baldeo y vaciado de contenedores, especialmente el sábado y el domingo.

Además, desde Ocupación de la Vía Pública han autorizado instalar cinco puestos de flores en la parte frontal del cementerio entre el miércoles y el domingo.