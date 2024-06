El Ayuntamiento de Castelló elimina frases de la campaña del Día de la Suegra para abordar "la controversia"

CASTELLÓ, 7 Jun. (EUROPA PRESS) - -

El concejal de Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Castelló, Alberto Vidal, ha anunciado que "para abordar la controversia" creada con la campaña del Día de la Suegra y avanzar con el objetivo de la campaña, se han eliminado las frases "que han podido crear más debate y se han añadido nuevos carteles con sentencias políticamente correctas que buscan evitar malentendidos". Además, se van a seguir llevando a cabo las diferentes acciones que estaban previstas con absoluta normalidad", ha señalado.

Vidal ha explicado que "PSOE y Compromís han llevado a cabo una absoluta manipulación mediática y política de la campaña del Día de la Suegra para obtener rédito político". "La campaña se ha malinterpretado cuando ni siquiera la habíamos podido explicar, pues está previsto que se presente la semana que viene, una vez haya finalizado el periodo electoral", ha explicado el edil.

El edil ha asegurado que "con su manipulación y sus comentarios, la oposición ha conseguido sembrar miedo entre los comerciantes". "Algunos de ellos, que inicialmente consideraron la campaña adecuada y divertida, han decidido no exhibir los carteles por el riesgo de las connotaciones políticas que la oposición les ha atribuido", ha subrayado.

"Podemos entender que a alguien no le guste esta campaña o no comparta este tipo de humor, pero de ahí a distorsionar su sentido original hay un gran paso que resulta preocupante. En política no vale todo, especialmente cuando está en juego nuestro comercio local. Parece que al PSOE y Compromís no les ha bastado con asfixiar al comercio durante 8 años y ahora quieren seguir ahogándolo desde la oposición", ha añadido el concejal.

"Queremos aprovechar esta situación para invitar a todos los comerciantes el tirón mediático que se ha generado. La intención de esta campaña es crear impacto para fomentar el consumo en el comercio local y son muchos los comerciantes los que nos han transmitido que se está consiguiendo", ha indicado Vidal.

Así mismo, ha animado a todos a hacerle un "bonito detalle" a sus suegras, "demostrando el aprecio y cariño que merecen, que es lo que queremos reivindicar con esta celebración".